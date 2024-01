A Martín Anselmi no le preocupa el funcionamiento de Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul no ha iniciado de la mejor forma el Clausura 2024, con un punto de seis posibles y sin ganar en lo que va del certamen, una derrota en casa frente a los Tuzos del Pachuca y un empate sin goles en la frontera con Juárez FC.

A pesar de no haber ganado en el Clausura 2024, Martín Anselmi, estratega celeste aseguró que no está preocupado por el funcionamiento de su equipo ya que en los primeros dos encuentros ha tenido muchas llegadas al arco rival.

“Me preocuparía si no tuviéramos tantas situaciones como sí tuvimos con Pachuca, hoy las tuvimos menos por el contexto del rival. La tienes que mandar adentro. Yo creo que ahí en esa toma de decisiones el jugador a veces llega, a veces convierte, pero lo importante es generar volumen de juego y que ese volumen de juego se transforme en situaciones de gol”, mencionó Mártín Anselmi en conferencia de prensa.

Por otro lado en específico sobre el encuentro frente a Juárez FC, el entrenador argentino mencionó que la actitud que dejaron sus jugadores en el terreno de juego lo representan.

“No era un partido fácil por la propuesta del rival, queríamos sumar de a tres, hemos dado un paso adelante, no hemos recibido situaciones de gol. Este equipo me representa porque intenta presionar al rival lo más rápido posible. Intenta tener el control del partido y lo tuvo entonces hay que partir de ahí. Obviamente, siempre hay cosas para mejorar. Se vienen dos partidos de local en casa y debemos sumar de tres”, finalizó Martín Anselmi.

Los próximos partidos de Cruz Azul en el Estadio Azul

Con una derrota por la mínima diferencia en la Jornada 1 el pasado sábado 13 de enero, en un duelo que significó el regreso de la Máquina al Estadio Ciudad de los Deportes, la que fue su casa por más de 23 años, Cruz Azul buscará romper una maldición de no coronarse cuando juega de local en ese inmueble desde 1997.

Aquí repasamos los siguientes partidos de Cruz Azul como local en el Estadio Azul:

Jornada 3 | 27 enero | Cruz Azul vs Mazatlán

Jornada 4 | 30 enero | Cruz Azul vs Xolos de Tijuana



Jornada 6 | 10 febrero | Cruz Azul vs Atlético de San Luis

Jornada 7 | 17 febrero | Cruz Azul vs Tigres

Jornada 10 | 2 marzo | Cruz Azul vs Chivas

Jornada 12 | 16 marzo | Cruz Azul vs Necaxa

Jornada 14 | 6 abril | Cruz Azul vs Rayados

Jornada 16 | 20 abril | Cruz Azul vs Atlas

