OFICIAL: A qué hora se juega el partido México vs Ecuador; esto dice el protocolo de la FIFA

La noticia más fuerte del día fue la suspensión del partido entre México y Ecuador en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Mientras la ilusión del público en el Estadio CDMX era muy grande, las cosas debieron esperar al momento de la hora oficial del comienzo del encuentro, atrasándose una hora oficialmente.

¿Por qué se suspendió México - Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Mientras que el “Vasco” explicaba por qué cambió el mediocampo de México, desde el ex Estadio Azteca la FIFA anunciaba la suspensión del comienzo del partido entre los locales y Ecuador. El pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas fue la razón por la que el duelo fue demorado.

|MEXSPORT

¿Cuándo se jugaría México vs. Ecuador tras la cancelación?

El protocolo FIFA indica que cada 30 minutos se revisan los radares para saber si hay rayos cerca. Si en ese análisis cada 30 minutos se siguen detectando tormentas eléctricas, se sigue postergando el inicio por otros 30’. El duelo se retrasa del horario oficial pactado (19hs) por culpa del clima.

De este modo, es oficial que México vs. Ecuador se jugará a las 8 p. m. (sujeto a lo que se observe en los radares climáticos en el momento previo).

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¿Cómo llegan México y Ecuador al partido tras la fase de grupos?

Así arriba México al partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

México 2-0 Sudáfrica — Jornada 1

México 1-0 Corea del Sur — Jornada 2

México 3-0 Chequia — Jornada 3

|X: Selección Mexicana

Así le ha ido a Ecuador en la fase de grupos de cara a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

Ecuador 0-1 Costa de Marfil — Jornada 1

Ecuador 0-0 Curazao — Jornada 2

Ecuador 2-1 Alemania — Jornada 3

México vs Ecuador, fecha y horario de la transmisión del partido de dieciseisavos de final

El partido entre la Selección Nacional de México y Ecuador por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se jugará este martes 30 de junio sin horario confirmado tras el pronóstico de tormenta en la Ciudad de México.

La transmisión será por Canal 7, el portal aztecadeportes.com y la aplicación oficial de TV Azteca Deportes con el mejor equipo de narración y análisis.