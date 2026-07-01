Javier Aguirre explicó por qué eligió un mediocampo distinto para México vs. Ecuador

Con el mejor estadio confirmado, México recibe a Ecuador en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La alineación dispuesta por Javier Aguirre sorprendió a muchos y el “Vasco” explicó por qué cambió el mediocampo. El entrenador mexicano da un golpe sobre la mesa.

Con las simulaciones y pronósticos de apuestas ya establecidas para el México vs. Ecuador, el DT habló y explicó por qué juegan Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora juntos en el partido de dieciseisavos de final del Mundial.

Las palabras de Javier Aguirre en la previa a México vs. Ecuador

En la típica zona mixta previa al partido que organiza FIFA, el “Vasco” Aguirre habló. “Vamos a intentar tener la pelota a ver si somos capaces. Los del medio son gente de pie, quizás el que más rompe es Luis. Pero sí que son de pie tanto Mora como Lira. Son pequeños pero son jugones. Espero que nos salga ese mediocampo, pero vamos a ver”, sostuvo.

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Sobre su defensa, explicó: “Hemos tenido esa dosis de fortuna que se necesita. Recuerdo la atajada casi milagrosa de Raúl en Guadalajara (vs. Corea del Sur). Eso normalmente es un gol. Y luego ordenados, efectivamente somos un equipo disciplinado tácticamente. Somos un equipo que tiene muy claras las ideas”.

Erik Lira obuvo récord en su primer partido de la justa veraniega 2026, gracias a su campeonato con Cruz Azul|@eriklira

Por último, anduvo sin rodeos: “Se han dado los resultados con puerta a cero, pero no es nuestro principal objetivo. Lo nuestro es ganar como sea, jugando bien desde luego, pero sí además encuentras la portería a cero, pues mejor para los porteros”.

¿Cómo les fue a México y a Ecuador en fase de grupos?

Así llega México al partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

México 2-0 Sudáfrica — Jornada 1

México 1-0 Corea del Sur — Jornada 2

México 3-0 Chequia — Jornada 3

Romo anotó el único tanto del encuentro al 50’ al aprovechar un error del portero Kim Seunggyu y eso le valió para ser el MVP de México contra Corea del Sur|Crédito: @fifaworldcup

Así llega Ecuador al partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

Ecuador 0-1 Costa de Marfil — Jornada 1

Ecuador 0-0 Curazao — Jornada 2

Ecuador 2-1 Alemania — Jornada 3

|MEXSPORT

México vs Ecuador, fecha y horario de la transmisión del partido de dieciseisavos de final

El partido entre la Selección Nacional de México y Ecuador por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se jugará este martes 30 de junio a las 19 horas, tiempo del centro de México. La transmisión será por Canal 7, el portal aztecadeportes.com y la aplicación oficial de TV Azteca Deportes con el mejor equipo de narración y análisis.

Alineación de México vs. Ecuador

México forma con: Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Lira, Romo, Mora; Quiñones, Alvarado, Jiménez.