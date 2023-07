Aaron Judge se baja del Juego de Estrellas de la MLB 2023

Un par de días antes de que el T-Mobile Park de Seattle reciba el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, Aaron Judge, uno de los peloteros llamados a acaparar los reflectores, anunció que no formará parte.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el jardinero de los Yankees dio a conocer su decisión de no participar en el denominado ‘Clásico de Media Temporada’.

“Quería tomarme el tiempo para agradecer a todos los fanáticos que me votaron como titular para el Juego de Estrellas de 2023 en Seattle. Me siento verdaderamente bendecido de estar incluido en este grupo de destacados jugadores, es un honor estar entre esos nombres. Desafortunadamente, no haré el viaje a Seattle”, escribió en un primer tuit.

El ‘Juez’, que representaría a lo más destacado de la Liga Americana, explicó que no ha finalizado la rehabilitación a la que se sometió durante el último mes y, aunque no fijó un plazo para volver al diamante, sí citó éste como el motivo para ‘brincarse’ las actividades relacionadas con el que sería su quinto All-Star Game.

“Planeo tomarme este tiempo para sanar y rehabilitarme para poder volver al campo para mi equipo y todos ustedes. Nuevamente, no puedo agradecer lo suficiente a los fanáticos de MLB: todos ustedes son una gran parte de lo que hace que este juego sea tan bueno, y no puedo esperar para volver a jugar”, concluye su texto.

La Gran Carpa dio a conocer que el sitio del jugador de los Bombarderos del Bronx será tomado por el cubano Adolis García, de los Rangers de Texas.

La lesión del ’99' de los Yankees se produjo el pasado 2 de junio, durante una visita a los Dodgers de Los Ángeles. Una aparatosa caída le hizo daño en un dedo gordo del pie y, a partir de entonces, la fecha de su regreso ha sido una incógnita en el entorno de los ‘Mulos’, cuyo récord desde entonces es de 14 ganados y 17 perdidos. Por ahora, son cuartos (49-42) en su división.