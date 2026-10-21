Aaron Rodgers agranda su leyenda en Pittsburgh y acecha un récord histórico en la NFL

A los 42 años, Aaron Rodgers sigue encontrando maneras de agrandar una carrera que comenzó en Green Bay con tres temporadas de paciencia detrás de Brett Favre. Ahora con los Pittsburgh Steelers, el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL ha dejado atrás a Peyton Manning en una de las estadísticas más importantes para un quarterback y apunta a otra marca que pertenece a Drew Brees.

Rodgers llegó a Pittsburgh para reencontrarse con Mike McCarthy, el entrenador con quien conquistó el Super Bowl XLV con los Green Bay Packers. Lo que parecía una nueva etapa en el ocaso de su trayectoria se ha convertido también en una oportunidad para seguir escalando posiciones entre los mejores pasadores de todos los tiempos.

Un pase de 80 yardas para entrar en otro territorio histórico

El momento llegó ante los Colts En el primer cuarto, Rodgers conectó con Jaylen Warren, quien convirtió un pase corto en una escapada de 80 yardas hasta las diagonales. La anotación representó el touchdown aéreo número 580 de Rodgers, incluidos los partidos de postemporada, y le permitió superar a Peyton Manning, con quien compartía el registro de 579.

La marca no quedó ahí. En el segundo cuarto, Rodgers encontró a Pat Freiermuth con un pase de una yarda para aumentar su cuenta a 581 anotaciones por aire.

El quarterback de Pittsburgh quedó así en el tercer lugar histórico de la NFL, una clasificación encabezada por Tom Brady, con 737 pases de touchdown, seguido por Drew Brees, con 608.

La distancia con Brees todavía es considerable. Rodgers necesita 28 anotaciones para igualarlo y 29 para superarlo. A sus 42 años, alcanzar esa cifra dependerá de cuánto tiempo prolongue su carrera y de la capacidad de los Steelers para mantenerlo en condiciones de competir.

8️⃣ on the move 🌪️ @AaronRodgers12 📺: #PITvsNO 10/25 at 9:30 AM ET on NFLN https://t.co/N7GJssmUP6 — Pittsburgh Steelers (@steelers) October 21, 2026

Un nuevo récord al alcance en París

Rodgers tiene otra cita con los libros de historia en la Semana 7, cuando Pittsburgh se enfrente a los New Orleans Saints en París.

El quarterback acumula 12 pases de touchdown en la temporada y ha lanzado al menos dos en cada uno de sus últimos cuatro partidos como titular. Si consigue dos anotaciones aéreas ante Nueva Orleans, superará a Drew Brees en el número de partidos con múltiples pases de touchdown, contando la postemporada.

Ambos aparecen empatados con 186 encuentros en esa categoría. Tom Brady ocupa el primer puesto, con 233.

Rodgers tiene así una nueva oportunidad de demostrar que su legado no depende únicamente de los títulos conquistados en Green Bay. Cada semana suma argumentos para permanecer entre los grandes de la NFL, incluso cuando el calendario y la edad parecen acercarlo al final.