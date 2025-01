¿Retiro a la vista? Estrella de la NFL habló sobre su futuro incierto

Aaron Rodgers podría vivir su último partido profesional en la NFL este domingo cuando los New York Jets reciban a los Miami Dolphins en el MetLife Stadium. El legendario quarterback no tuvo la mejor de las temporadas en la gran manzana y con 41 años encima es poco probable que la franquicia lo retenga. Sobre ello y otros temas habló el otrora ganador del Super Bowl recientemente.

“Estoy más resignado a la realidad de la situación”, dijo Rodgers. “Creo que va a haber un cambio aquí, y si soy parte del cambio, entonces sólo quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que no tengo nada más que gratitud por mi tiempo aquí".

El veterano lanzador de los neoyorkinos llegará a la Semana 18 en busca de un pase de touchdown que le dé 500 de por vida, con ello se uniría a Brett Favre, Peyton Manning, Drew Brees y Tom Brady como los únicos que han roto la barrera del medio millar.

“Este juego me ha dado mucho”, añadió el quarterback. “Le he devuelto mucho, y estoy agradecido por ello. No pensaré en eso el día del partido. Me limitaré a disfrutar. Intento vivir el momento, pero, por supuesto, ha sido una larga carrera. Estoy muy orgulloso de lo que he sido capaz de hacer, de lo que he sido capaz de lograr, y también estoy deseando tener un buen descanso mental y físico”.

Cabe recordar que Rodgers suele tomarse un buen tiempo en la temporada baja para contemplar sus opciones y llegar a las decisiones que considera mejores.

Después de una larga y exitosa trayectoria con Green Bay, el veterano jugador llegó a los Jets vía canje y poco después firmó un contrato de tres años y más de $100 millones de dólares. Lamentablemente, los resultados que la afición esperaba no se han dado, en su primera campaña con Nueva York, Rodgers se lastimó el tendón de Aquiles y quedó fuera en los momentos iniciales de la temporada. En 2024, el equipo apenas ha ganado cuatro compromisos.

Los números de Aaron Rodgers con los New York Jets

En su corta etapa con los New York Jets, Aaron Rodgers ha acumulado 3 mil 623 yardas, 24 touchdowns y 10 intercepciones. El domingo jugaría su último partido con el equipo.

