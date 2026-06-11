ÚLTIMA HORA: Estrella de Marruecos se lesionó y se queda afuera del Mundial 2026 a horas del comienzo

Las lesiones siguen siendo protagonistas a pocas horas de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Distintas selecciones se vieron afectadas por los problemas físicos a raíz de los juegos amistosos que se disputaron durante los primeros días del mes de junio. La más reciente fue Marruecos, equipo que fue revelación en Qatar 2022, y que acaba de perder a una de sus figuras más sobresalientes: Abde Ezzalzouli.

Diversos reportes afirman que el extremo del Real Betis fue desafectado de la concentración de Marruecos para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. “Ez Abde” sufrió un esguince en el ligamento de su rodilla derecha que padeció durante el juego amistoso que disputó el pasado domingo contra Noruega. A pesar de que esperó hasta el último minuto, el futbolista de 24 años no podrá participar de la justa veraniega.

Ez Abde se perderá el Mundial|Crédito: @EnMaroc / X

Ez Abde se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El futbolista del Betis sufrió una lesión en la rodilla durante un amistoso preparatorio contra Noruega. La acción sucedió luego de un choque accidental en el área, situación que no le permitió seguir dentro del terreno de juego. Ez Abde debió abandonar el partido y se lo vio con gestos de dolor muy notorios. Tras realizarse estudios, los mismos confirmaron que no estaría en condiciones de competir durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Para cubrir esta baja de último momento, Marruecos convocó al atacante Amine Sbai, jugador del Angers de Francia. El reemplazo de Ez Abde ya se encuentra en Estados Unidos trabajando junto al grupo y participó de los últimos entrenamientos, listo para el debut mundialista de la selección africana. Sin embargo, la ausencia de Ezzalzouli representará una baja importante para el entrenador Mohamed Ouahbi.

Selección de Marruecos|Crédito: @EnMaroc / X

Ez Abde no será la única baja de Marruecos

El seleccionado marroquí no tuvo suerte y tampoco pudo sumar a Nayef Aguerd a la convocatoria. El zaguero central del Olympique de Marsella venía sin jugar desde marzo y, finalmente, se confirmó que no logró recuperarse de una lesión en la zona inguinal que se agravó por una fractura en el pubis. Si bien intentaron que se recupere para llegar a la justa mundialista, fue descartado de última hora y no formará parte del plantel.

En su lugar fue convocado Marwane Saadane del Al Fateh de Arabia Saudita, quien aportará experiencia en la zaga con sus 34 años. De esta manera, Marruecos llegará diezmado a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y deberá hacer esfuerzos notorios para repetir el recorrido que consiguió en Qatar 2022. En aquella ocasión, los africanos fueron semifinalistas del torneo al caer contra Francia.

استعدادات متواصلة لمواجهة البرازيل



Preparations continue for Brazil 🇧🇷#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/Ssb9NSQ7Os — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 10, 2026

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

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