ÚLTIMA HORA: Sudáfrica lanzó esta contundente advertencia a México antes del partido inaugural

La Selección de Sudáfrica buscará dar el batacazo contra México esta tarde en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto africano ya ha sido un dolor de cabeza para el combinado azteca en ediciones anteriores, sin embargo, su entrenador Hugo Broos afirmó que el objetivo de esta renovada Bafana Bafana será dejar atrás los recuerdos del pasado para escribir su propia historia.

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Es inevitable no recordar la inauguración de la edición 2010 cuando Sudáfrica y México igualaron 1-1 en un frenético encuentro. En aquella ocasión, los africanos contaban con jugadores talentosos en su equipo como el histórico Siphiwe Tshabalala. No obstante, el cuerpo técnico de la Bafana Bafana reveló que no han abordado el tema y solo piensan en construir su propio legado en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Sudáfrica quiere hacer historia contra México

“No hemos hablado tanto de 2010. Como selección queremos crear nuestra propia historia. Estamos contentos de estar aquí y visualizamos pasar a la siguiente ronda", fue lo que expresó Broos en el final de la conferencia de prensa previo al duelo contra la Selección Mexicana.

"Los muchachos están emocionados y motivados. No necesitamos inspiración de Tshabalala, aunque sigue siendo un gran recuerdo para todos”, fue otra de las frases que retumbó dentro de México previo al duelo inaugural que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México.

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Cabe destacar que el conjunto dirigido por Javier Aguirre llega como claro favorito a quedarse con la victoria a raíz de su extensa racha de ocho partidos sin conocer la derrota. Distinto es el presente de Sudáfrica, equipo que aún no ha logrado ganar desde que inició el año 2026. Sin embargo, tanto el cuerpo técnico como los jugadores buscarán dar el golpe en su debut mundialista y llevarse los tres puntos ante la afición mexicana.

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¿A qué hora es el debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La Selección Mexicana será anfitriona de una justa mundialista por tercera vez en la historia y abrirá la competición esta tarde ante Sudáfrica. El duelo está programado para iniciar a las 13:00 horas (tiempo Centro de México), mientras que el show de inauguración está estipulado para comenzar dos horas antes. Cabe recordar que México integra el Grupo A junto a Corea del Sur, República Checa y los africanos.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.