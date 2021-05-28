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Abraham Ancer jugará en Alemania la próxima semana

Abraham Ancer confirmó su presencia en el Porsche European Open del European Tour que se disputará del sábado 5 de junio al lunes 7.

Abraham Ancer jugará el Porsche European Open.

Escrito por: Azteca Deportes

El European Tour anunció este jueves que el Porsche European Open, evento en el cual aparece en el field el mexicano Abraham Ancer, se jugará a 54 hoyos y se disputará desde el sábado 5 hasta el lunes 7 de junio en Alemania.

El torneo, en Green Eagle Golf Courses en Hamburgo, estaba programado originalmente para comenzar el jueves 3 de junio y se jugaría a 72 hoyos, pero el cambio tardío se realizó después de la decisión del gobierno alemán la semana pasada de colocar al Reino Unido en su “lista roja” de viajes.

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Esto ha significado que casi un tercio del field de 156 jugadores programado, junto con un número similar de caddies, un número significativo del equipo de European Tour Productions y personal del Tour Europeo, no hubieran podido ingresar a Alemania sin tener un período de cuarentena obligatorio si no hubieran estado fuera del Reino Unido durante un mínimo de diez días.

Retrasar la fecha de inicio del Porsche European Open dos días hasta el sábado 5 de junio permite a la gran mayoría de las personas afectadas pasar el tiempo necesario fuera del Reino Unido tanto durante como después del torneo Made in Himmerland de esta semana en Dinamarca, antes de cruzar la frontera con Alemania el próximo viernes.

Keith Pelley, director ejecutivo del European Tour, dijo: “Los importantes cambios de viaje anunciados la semana pasada significaron que era simplemente imposible para nosotros comenzar el Porsche European Open como estaba previsto sin dañar de manera inaceptable el field y la integridad del torneo”.

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“Durante el año pasado, hemos tenido que reaccionar a numerosos cambios con poca antelación y nuestra capacidad para hacerlo se ha debido, sin duda, a la flexibilidad de nuestros jugadores, caddies, personal, socios de radiodifusión y patrocinadores. Este es otro maravilloso ejemplo de cómo todos trabajan juntos de manera pragmática para encontrar una solución”.

A pesar del cambio de fecha, se confirmó la presencia del mexicano Abraham Ancer, quien viajará a territorio germano luego de su participación en el Charles Schwab Challenge en Fort Worth, Texas. Junto al "Turco" estarán el inglés Paul Casey, el sueco Henrik Stenson y el alemán Martin Kaymer.

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