El abuelito de Tala Rangel vio el partido vs Ecuador desde su pueblo y no dejó de llorar

Raúl “Tala” Rangel se ganó un lugar en el corazón de todos los mexicanos con su gran desempeño en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El guardameta de la Selección Mexicana volvió a colgar el cero ante Ecuador y selló una actuación, prácticamente, perfecta en los Dieciseisavos de Final. Quien vivió el triunfo de México con un condimento más que especial fue el abuelo del guardameta.

Don Martín, abuelito del “Tala” Rangel, no pudo contener las lágrimas al ver que su nieto volvió a ser titular en la Selección Mexicana y consiguió mantener el arco en cero ante el cuadro sudamericano, siendo vital para obtener el pase a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Lo cierto es que el abuelo de Rangel no estuvo presente en el Estadio Ciudad de México para ver en vivo a su nieto, pero vio el partido en primera fila desde su pueblo para apoyarlo. Las imágenes recorrieron las redes sociales y, rápidamente, la reacción de Don Martín se volvió viral.

Tala Rangel hace historia con México en Mundiales

Con la victoria de México sobre Ecuador, el guardameta de Chivas alcanzó su cuarto partido consecutivo sin recibir gol en Copas del Mundo. Con este registro, Rangel se convirtió en el único portero mexicano con mayor cantidad de porterías imbatidas consecutivas en el torneo. Su racha empezó contra Sudáfrica, continuó con Corea del Sur y Chequia, y se extendió hasta el reciente triunfo contra Ecuador.

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Rangel superó a Ignacio ‘Cuate’ Calderón, quien había sido la referencia mexicana en porterías imbatidas dentro de la Copa del Mundo. El exarquero logró mantener el cero durante el Mundial de México 1970 durante los juegos contra Unión Soviética, El Salvador y Bélgica en la Fase de Grupos.

Cuál es el valor de mercado de Raúl Rangel

De acuerdo a la información compartida por Transfermarkt, el guardameta de México tiene un precio de 6,5 millones de euros en el mercado, es decir, 7 millones de dólares aproximadamente.

A pesar de ser clave para la Selección Mexicana, Rangel está lejos de ser uno de los jugadores más valiosos del equipo de Javier Aguirre. De todos modos, es muy probable que el guardameta deje Chivas de Guadalajara tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que varios equipos de Europa están siguiendo sus pasos.