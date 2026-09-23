OFICIAL: Estrella del Mundial que jugó en México irá a juicio por violación

Este miércoles 23 de septiembre del 2026, diferentes medios en Europa han confirmados que una estrella que disputo el Mundial 2026 y jugó en México irá a juicio por violación.

Jugador del PSG y de la Selección de Marruecos será juzgado por violación

El futbolista Achraf Hakimi es el jugador del Paris Saint-Germain y de la selección de Marruecos, que será juzgado por violación después de que su apelación fue rechazada por el Tribunal Supremo galo este miércoles.

La cour suprême a refusé d'examiner le recours formé par Achraf Hakimi, ouvrant la voie à un procès devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. pic.twitter.com/behRymLTA0 — L'Équipe (@lequipe) September 23, 2026

El futbolista internacional marroquí deberá afrontar un juicio oral todavía no hay una fecha fijada para la vista.

¿De qué denuncian a Achraf Hakimi?

Achraf Hakimi está acusado de haber agredido sexualmente a una joven de 24 años en su domicilio de Boulogne-Billancourt, a las afueras de París, en febrero del 2023. La denunciante sostiene que el futbolista la besó pese a su negativa, le levantó la ropa y le introdujo los dedos en la vagina mientras ella se resistía.

Hakimi ha negados los hechos constantemente y sostiene que los besos y abrazos que mantuvieron fueron consentidos.

Ciertos medios han señalado que en caso de llegar a un jucio, uno de los futbolistas que podría declarar como testigo es el delantero Kylian Mbappé, compañero de Hakimi en el PSG, después de que su testimonio fuera utilizado por la defensa.

Rachel-Flore Pardo, abogada de la demandante declaró: "Tras tres años y medio de batalla legal, después de haber sido difamada y vilipendiada por la defensa de Achraf Hakimi, mi clienta está decidida a obtener justicia y luchará hasta el final. Espera sinceramente que este juicio ayude a otras mujeres y contribuya a derribar la barrera de negación e impunidad que rodea la violencia sexual, incluso en el mundo del fútbol masculino".

