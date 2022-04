La actitud en Atlas no es negociable: Martín Nervo

Después de la derrota en el Estadio Azteca frente a Cruz Azul, el defensor de los rojinegros del Atlas, Martín Nervo habló sobre la actitud en el cuadro tapatío, la que no es negociable después del buen paso que ha tenido el equipo en el último semestre y este jueves buscarán regresar a la victoria cuando reciban a los Rayos del Necaxa en el Estadio Jalisco.

“La actitud del equipo no es negociable, creo que en el primer tiempo (vs Cruz Azul) no salió como lo teníamos planeado y ya en el segundo nos vimos mejor, nos anulan dos goles, duele el resultado, pero ya pronto tenemos otro partido aquí en casa con nuestra gente que va a ser importante para responder”, mencionó Martín Nervo.

La caída en la capital contra el conjunto celeste sacó al Atlas de zona de clasificación directa y el equipo dirigido por Diego Cocca tiene como objetivo regresar para repetir lo hecho la campaña anterior donde fueron parte de los primeros cuatro equipos que no tuvieron la necesidad de jugar la reclasificación.

“Hoy en día es difícil cumplir 100 partidos con una camiseta, yo lo he logrado casi en todos los clubes en los que he estado y bueno tener 100 partidos con la playera del Atlas es un orgullo y me siento muy feliz”, puntualizó el argentino.

Nervo sumó una marca histórica con Atlas

A pesar de la derrota, para Martín fue un partido especial, el zaguero sudamericano llegó al centenar de partidos con la playera de los rojinegros del Atlas, equipo con el que rompió una racha de 70 años sin título de liga el pasado 12 de diciembre del 2021.

“Esperamos sacar buenos resultados para seguir en los puestos de arriba, es lo que anhelamos, la idea nuestra es seguir arriba, todavía quedan cinco partidos, muchos partidos, muchos puntos y pueden pasar muchas cosas, tenemos fe y mucha confianza en el equipo”, finalizó.

Los rojinegros reciben a los rayos del Necaxa este jueves, encuentro que abrirá la Jornada 13 de la Liga BBVA MX.