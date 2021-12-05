Actividad mexicanos sábado 4 de diciembre

Este sábado continuó la actividad de los golfistas mexicanos que participan en los torneos del PGA TOUR, LPGA Q-Series y PGA TOUR Latinoamérica, respectivamente.

Abraham Ancer en el Hero World Challenge

Lamentablemente para Abraham Ancer, no fue un día en el que pudiera enderezar en el camino luego de haber caído ayer a la onceava posición del Hero World Challenge después de haber iniciado el torneo en lo más alto del tablero. El tamaulipeco terminó en el puesto 16 con un acumulado de -5 luego de una jornada en la que había empezado con cuatro birdies y aunque luego hilvanó dos más, también tuvo seis bogeys y finalizó par.

Después de tres rondas, el estadounidense Collin Morikawa, marcha como líder en Las Bahamas, con un total de 18 golpes bajo par.

Aaron Terrazas peleará por el campeonato en Argentina

Buenas noticias se dieron en el tercer día de actividad del Open de Argentina del PGA TOUR Latinoamérica, particularmente para uno de los golfistas mexicanos en competencia, se trata de Aaron Terrazas quien escaló 34 posiciones para instalarse en el décimo puesto y entrar en la pelea por el título. Este día, Terrazas firmó una tarjeta de seis birdies y un bogey para un score y acumulado de cinco golpes bajo par, cinco de diferencia respecto al actual puntero francés Jeremy Gandon.

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En cuanto al resto de mexicanos que están participando en dicho evento. Armando Favela está en el lugar 31, Rodolfo Cazaubón en el 39 al igual que Isidro Benítez.

Llaneza y Lira en las Q Series de la LPGA

Mientras tanto en Dothan, Alabama, las mexicanas Alejandra Llaneza y Fernanda Lira se mantienen en la lucha por librar el corte de la primera semana de actividad de las dos que tendrán las Q-Series de la LPGA. Al cabo de tres días, Llaneza se ubica en el puesto número 80 y Lira en el 99. Este domingo buscarán meterse en el top 70 (proyección del corte) para que puedan regresar a competir la semana siguiente.