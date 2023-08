Acusan a Sean Payton de violar los códigos de la NFL

Sean Payton hizo estallar una bomba en los New York Jets. La semana pasada criticó abiertamente el trabajo de Nathaniel Hackett durante su etapa como entrenador en jefe de los Broncos. El ahora coordinador ofensivo de los New York Jets respondió, asegurando que hay códigos que no se pueden quebrar, y Payton los ha transgredido con sus declaraciones.

“He estado involucrado en este negocio toda mi vida, 43 años, y como entrenador, como hijo de un entrenador, vivimos en una casa de cristal. Lo sabemos”, dijo Hackett en conferencia de prensa. “Hay un código, hay una forma en que se hacen las cosas en esa casa. La semana pasada, fue frustrante y apesta, pero todos somos susceptibles a eso. Hay cosas que haces, errores que cometes, y te cuesta tiempo en el campo, te cuesta tu trabajo, todas esas cosas, y yo soy dueño de todas esas cosas”.

¿Qué dijo Sean Payton sobre Nathaniel Hackett?

La semana pasada, en una entrevista a USA Today, Payton señaló duramente el coacheo de Hackett en los Broncos. Calificó el año pasado en Denver como “uno de los peores” trabajos que había visto. Hackett, lejos de huir a las críticas. Las asumió.

“No tengo excusas”, dijo. “Así es como vivimos aquí en los New York Jets, así es como hemos vivido en todos los lugares en los que he estado, sin excusas. Así que soy dueño de todas esas cosas. Es desafortunado que eso haya tenido que pasar, que los comentarios que se hicieron, pero bueno, se hicieron”, añadió.

Las cosas podrán calmarse por el momento, pero volverán a encenderse en la Semana 5, cuando se vean las caras los Broncos de Denver y los Jets de Nueva York.