Leyenda del Borussia Dortmund pone en duda su futuro post Champions

Las malas noticias siguen llegando para el Borussia Dortmund luego de perder la final de la Champions League frente al Real Madrid en Wembley, los “abejorros” podrían perder a otra de sus figuras además de Marco Reus que confirmó que sería su última temporada con el club hace unos meses.

Se trata del defensor alemán, Mats Hümmels, quien perdió su segunda final con el Dortmund en Wembley tras perder hace 11 años contra el Bayern Múnich en la capital inglesa, después de dos etapas con la institución en donde jugó más de 500 partidos podría ser el adiós de una leyenda del Borussia.

“En realidad, no tengo ni idea de cual será mi futuro. Parece extraño, pero todo se decidirá en las próximas semanas. No tengo idea de lo que sucederá en julio. Me gusta la situación, pero es un poco extraña”, señaló el central alemán tras la derrota en la final de la Champions.

La razón por la que saldría Hümmels

Según los rumores de la prensa alemana el principal motivo de la salida de Hümmels sería la mala relación con el técnico, Edin Tierzic, que han calificado como irreparable y por ese motivo el campeón del mundo con la selección “Teutona” en el 2014 no renovará con el equipo de Dortmund en el verano, quedando como agente libre.

Algunos medios señalaron que el defensor se despidió de sus compañeros personalmente en Wembley tras 5 años en su segunda etapa en Dortmund, en total 13 años en la institución en donde participó en 508 encuentros, esta temporada pieza fundamental de los “abejorros” en Champions en donde no se perdió ningún partido y fue el jugador más valioso de las semifinales contra el PSG.

La dirigencia del Dortmund le puso suspenso a la situación

Pese a la situación con el actual técnico la directiva espera contar con Hümmels la próxima temporada aunque no será una tarea nada sencilla.

“Nos sentaremos en los próximos días y luego tomaremos una decisión”, mencionó Lars Ricken, director deportivo del Dortmund.

