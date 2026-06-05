Adiós a una tradición: FIFA anuncia este cambio para el inicio de los partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El máximo ente del futbol del mundo confirmó una modificación histórica en el protocolo de inicio de los partidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A partir de este certamen, los futbolistas ya no se alinearán de frente a la tribuna oficial durante la entonación de los himnos nacionales, rompiendo con una de las costumbres más antiguas.

¿Cómo será la presentación de los equipos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La nueva logística establece que toda la ceremonia previa al silbatazo inicial se desarrollará alrededor del círculo central de la cancha. El objetivo de la organización es transformar este espacio en el punto focal del espectáculo, generando una experiencia de inclusión y de participación de todo el estadio y de todos los protagonistas.

De acuerdo con los lineamientos aprobados, las selecciones nacionales ingresarán al terreno de juego a través de arcos especiales portando sus respectivas banderas. Este concepto de 360 grados busca que los aficionados ubicados en cualquier sector de las gradas puedan disfrutar de la ceremonia de manera idéntica desde sus asientos.

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Titulares y suplentes unidos en la ceremonia

La principal novedad de este cambio radica en la integración de las plantillas completas. Por primera vez en la historia de la competición, tanto los once futbolistas titulares como todos los integrantes del banquillo de relevos vivirán el momento del himno nacional juntos en el centro del campo.

Crédito: Mexsport

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, señaló que la intención de esta reforma es ofrecer una propuesta más potente en los recintos deportivos. Asimismo, el dirigente destacó que el nuevo formato ofrecerá una transmisión de televisión mucho más atractiva e inclusiva para la audiencia global.

La medida deja atrás la vieja imagen donde el cuerpo técnico y los sustitutos permanecían distantes en la zona de bancas. Con este ajuste, la federación internacional busca resaltar el valor de la unidad de los equipos y ofrecer una ceremonia de apertura moderna en cada uno de los encuentros del torneo.

¿Qué partidos tiene México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ?

Jueves 11 de junio: México vs. Sudáfrica (Estadio CDMX).

(Estadio CDMX). Jueves 18 de junio: México vs. Corea del Sur (Estadio Guadalajara, Jalisco).

(Estadio Guadalajara, Jalisco). Miércoles 24 de junio: México vs. República Checa (Estadio Ciudad de México).