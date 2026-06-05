Quiñones, Gutiérrez y Fidalgo emocionaron a todo México mientras sonaba el Himno Nacional

La emotiva entonación del Himno Nacional de México por parte de Julián Quiñones, Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo se convirtió en uno de los momentos más virales de la Selección Mexicana tras la victoria ante Serbia. Su entrega absoluta a nivel de cancha erizó la piel de la afición en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La pasión de los futbolistas quedó registrada en videos. Aunque se trata de jugadores naturalizados, demostraron su amor eterno por México y lo mucho que están identificados con el país azteca. Así se terminaron de ganar el respeto de la fanaticada, desatando elogios en redes sociales bajo el lema de que “un mexicano nace donde quiere”.

PORQUE UN MEXICANO NACE DONDE SE LE DA LA GANA🥹🇲🇽



Julián Quiñones, Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo entonando con el corazón el himno nacional 💚🤍❤️ pic.twitter.com/1daC97c7em — Claro Sports (@ClaroSports) June 5, 2026

Quiñones, Fidalgo y Gutiérrez: los nombres propios de la Selección Nacional de México

Julián Quiñones se consolidó como el referente de peligro en el ataque mexicano tras su buen año en Arabia Saudita. Por su parte, Brian Gutiérrez, de las Chivas de Guadalajara, demostró su enorme calidad tras firmar grandes actuaciones frente a Bélgica y Serbia.

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Finalmente, Álvaro Fidalgo (que pasó del Club América al Real Betis) confirmó su compromiso absoluto con el país al entonar el himno con total respeto, consolidándose como un elemento indispensable para el cuerpo técnico.

Álvaro Fidalgo, Selección Mexicana|Crédito: Selección Mexicana

¿Dónde nacieron los 3 jugadores nacionalizados por México?

Álvaro Fidalgo: nacido en Asturias, España . El mediocentro consiguió su ciudadanía mexicana hace apenas algunos meses, tras pasar 5 años por el Club América y ganarse el amor de todo México.

nacido en Asturias, . El mediocentro consiguió su ciudadanía mexicana hace apenas algunos meses, tras pasar 5 años por el Club América y ganarse el amor de todo México. Julián Quiñones: nacido en Magüí Payán, Nariño, Colombia . El delantero consiguió ser mexicano en octubre de 2023 tras haber jugado toda su carrera en México, en clubes como Tigres, Atlas y América.

nacido en Magüí Payán, Nariño, . El delantero consiguió ser mexicano en octubre de 2023 tras haber jugado toda su carrera en México, en clubes como Tigres, Atlas y América. Brian Gutiérrez: nacido en Berwyn, Illinois, Estados Unidos. El delantero pasó a ser mexicano a fines de 2025 aunque antes había representado a la selección de las barras y estrellas. Realizó el One-Time-Switch y en enero de 2026 fue comprado por Chivas de Guadalajara.

Julián Quiñones, delantero de México|Crédito: MEXSPORT

Los partidos de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Jueves 11 de junio: México vs. Sudáfrica (Estadio Ciudad de México / ex Azteca).

(Estadio Ciudad de México / ex Azteca). Jueves 18 de junio: México vs. Corea del Sur (Estadio Guadalajara, Jalisco).

(Estadio Guadalajara, Jalisco). Miércoles 24 de junio: México vs. República Checa (Estadio Ciudad de México).

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