¡El Bofo quiere volver a Chivas! Bautista ya tiene licencia de entrenador y sueña con dirigir al Rebaño

Adolfo Bautista Adolfo Bautista quiere mantenerse ligado al futbol y ya comenzó a preparar el camino para una nueva etapa en su carrera. El histórico exdelantero de Chivas concluyó su formación como director técnico y tiene un objetivo que despierta la nostalgia entre los aficionados rojiblancos: regresar al Guadalajara, ahora desde el banquillo.

El Bofo obtuvo su licencia como entrenador por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), un paso que le permitirá buscar una oportunidad para comenzar su trayectoria en esta nueva faceta.

Chivas ocupa un lugar especial en la carrera de Bautista

Bautista defendió la camiseta rojiblanca en dos etapas, de 2004 a 2007 y de 2010 a 2011. Durante sus 10 temporadas con el club consiguió 39 anotaciones, conquistó un campeonato de Liga MX y disputó una final de la Copa Libertadores.

Su nombre quedó ligado a una de las generaciones más recordadas del Guadalajara. En el Apertura 2006, cuando el Rebaño conquistó su undécimo título de Liga, el Bofo tuvo un papel determinante. Marcó uno de los goles en la victoria por 2-1 sobre Toluca en el partido de vuelta, resultado que permitió a Chivas imponerse 3-2 en el marcador global y levantar el trofeo.

"ME GUSTARÍA DIRIGIR A CHIVAS Y DARLE TÍTULOS" 🗣️ 'Bofo' Bautista habló sobre su deseo de volver a formar parte de Chivas: "Por el orgullo y por el cariño que le tengo a la institución, quisiera en un futuro poder dirigir a Chivas y darle títulos. No levanto la mano pero hay que trabajar, son procesos, gracias a Dios ya terminé la carrera de entrenador y estoy enfocado en eso". — Archivismo (@Archivismo) October 15, 2026

Cuatro años después, durante su segunda etapa con el equipo, también formó parte del plantel que llegó a la final de la Copa Libertadores 2010. El conjunto mexicano terminó como subcampeón tras caer ante Internacional de Porto Alegre.

Ahora, Bautista busca trasladar esa experiencia al futbol desde otra posición. El pasado 15 de octubre de 2026 concluyó su preparación como director técnico y comenzó la búsqueda de una oportunidad que le permita adquirir experiencia en los banquillos.

Entre sus aspiraciones está la posibilidad de incorporarse a la estructura deportiva de Chivas. Por ahora, se trata de un objetivo personal y profesional. No existe un anuncio oficial que lo vincule como entrenador de alguna categoría del club.

El Bofo quiere volver a Verde Valle, pero esta vez para transmitir desde el banquillo lo que aprendió dentro de la cancha. El primer paso ya está dado; ahora necesita encontrar el equipo que le abra la puerta para comenzar su carrera como director técnico.