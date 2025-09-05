¡NO ES BROMA! Figura de Chivas habría sobornado a policías (VIDEO)

En las últimas horas, se ha vuelto viral un video en las redes sociales en el que un jugador histórico de Chivas habría sido captado supuestamente sobornando a un par de policías en la ciudad de Guadalajara.

Se trata del atacante, Adolfo ‘Bofo’ Bautista, el cual fue grabado luego de ser detenido por la policía vial. En el video, se alcanza a apreciar que las autoridades le van a regresar una credencial, mientras que el exjugador agarra su cartera y saca algo que termina doblando. Al momento de recibir la credencial, se ve que la policía recibe algo del ‘Bofo’ y se lo guarda en automático en su bolso. Las policías se despiden y se suben a su automóvil.

Con el video difundido en redes sociales, diferentes personas han comentado que se trataría de un soborno de parte del futbolista Adolfo Bautista.

El bofo Bautista captado in fraganti hoy en la zona de andares. ¿De a cuanto habrá sido el billete para la autoridad? 🤔

¿Por qué detuvieron a Adolfo ‘Bofo’ Bautista?

El video no muestra la causa por la que el exjugador de Chivas es detenido por las autoridades. Solamente se ve a Bautista dentro de su lujosa camioneta conversando con dos policías, quienes parecen explicarle algunos detalles.

Por el momento, ni Adolfo Bautista ni las autoridades tapatías han lanzado algún comunicado al respecto luego de ser fuertemente señalados por los ciudadanos como un acto de corrupción.

¿Quién es Adolfo ‘Bofo’ Bautista?

Adolfo Bautista Herrera, conocido como ‘Bofo’, es un exfutbolista mexicano que destacaba como mediapunta o delantero centro, reconocido por su potente disparo, control creativo del balón, movimientos acrobáticos y estilo extravagante, que incluía peinados coloridos y números de camiseta inusuales.

Los equipos en los que jugó fue: