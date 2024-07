La DURA advertencia de Pep Guardiola a Lamine Yamal

Pep Guardiola, técnico español, llenó de elogios a la cantera del Barcelona en su conferencia de prensa previo al amistoso que tendrá ante el Manchester City este martes 30 de julio a las 6:20 pm hora del centro de México en la ciudad de Orlando, Florida.

Dentro de los elogios del entrenador del equipo inglés, destacó que se debe tener paciencia al alemán Hansi Flick, quien dirigirá el proyecto deportivo de los blaugranas para la próxima temporada.

Te puede interesar: Futbolista de Rayados mantiene el sueño de jugar en europ a

Flick llegó este verano como el nuevo timonel del barco del Barca, después de la destitución de Xavi Hernández con el equipo culé y buscan regresar al equipo español.

Mensaje de Pep Guardiola a Lamine Yamal

Pep, declaró que es un fan más del fenómeno que hizo Lamine Yamal, al quedar campeón con España en la Eurocopa 2024 y mencionó lo siguiente:

“Rodri siempre que viene de la selección le pregunto y me habla maravillas. Ya se ve, a esta edad si juegas en el Barça con continuidad y después vas con la selección y juegas es porque eres especial. Si Xavi le hizo debutar es porque le vio algo diferente al resto. Hay chicos que anticipan los procesos. Ojalá que cuando tenga 25 años no estemos cansados de él, estas cosas pasan. Las expectativas son muy grandes. Tendrá bajones de rendimiento pero hay que tener tranquilidad. Su potencial es espectacular. Juega muy bien, es decisivo” recalcó el exentrenador del Barcelona.

Te puede interesar: Medio Tiempo Barcelona 2-1 Manchester City: EN VIVO dónde ver transmisión online en México | Amistoso Pretemporada

Los elogios al conjunto blaugrana no pararon y también elogió al proyecto de la Masía dentro de las fuerzas básicas del equipo azulgrana.

“La joya de la corona, que es la cantera, no falla nunca. Los canteranos tienen que tener el rol que se merezcan en los entrenamientos y decida Hansi. Esta generación de canteranos no sé qué les han dado sus padres y madres... pero no necesitan acompañamiento, se valen por sí solos. Esta generación de Cubarsi, Lamine, Gavi, Pedri, Balde... siempre que han salido han cumplido y esto es una garantía porque da estabilidad económica en el club y sentimiento de identidad con la gente. Celebro que La Masia siga formando a tantos jugadores”, finalizó el técnico del Manchester City.