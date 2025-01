“Es un Pumas que yo jamás había visto”, Herrera advierte a la Liga MX Femenil

En la tercera jornada del Clausura 2025, Pumas recibirá en el Estadio Olímpico Universitario a Santos con el objetivo de conseguir su segunda victoria del semestre.

Hasta el momento, las de la UNAM han sumado un triunfo, ante Atlético de San Luis y una derrota ante las Rayadas de Monterrey, pero dentro de la plantilla se sienten con la confianza para continuar con los resultados positivos.

La evolución de Pumas Femenil con Marcello Frigério

Laura Herrera, mediocampista que lleva 11 temporadas con el equipo auriazul, habló en conferencia de prensa previo al encuentro, aseguró que este es el mejor Pumas que ella ha visto. “Es un Pumas que yo jamás había visto, es uno más competitivo, incluso más que el plantel pasado”, dijo, “eso habla mucho de lo que ha hecho el profesor (Marcello Frigério) y lo que hemos hecho nosotras, cómo hemos crecido”, declaró.



Profundizó más en el tema de porqué la plantilla actual se diferencia de las pasadas contestó: “es un equipo más puro, más limpio en cuestión de ambiente. Nos respetamos, hay una buena conexión entre todas y eso a lo mejor yo sentía que faltaba en equipos pasados”, agregó.

Herrera procedió para hacer un análisis de la derrota ante la Pandilla, “aprendimos que no podemos fallar, porque cuando nosotras fallamos ellas no perdonan. No tenemos que fallar y no podemos cometer errores”, analizó, pero comentó que la única ‘deuda’ que tiene Pumas es clasificar a unas semifinales de Liga MX Femenil.

La invitación de Pumas Femenil para la afición

Aprovechó la oportunidad para hablar sobre la afición de Pumas y qué tanto influyen cuando juegan como locales. “Cuando la afición no está contenta dejan de ira los partidos, comentan cosas feas; pero cuando echan flores te motiva muchísimo, porque sabes que tienes el apoyo de la gente. Nosotros jugamos para ellos”, dijo.

Será el 14 de enero cuando las de la UNAM se enfrenten a las Guerreras, a un encuentro en el que ambas escuadras llegan con la misma cantidad de unidades.