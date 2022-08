Afición del América explota por las palabras de Fernando Ortiz

Después de la derrota por 3-2 del América ante el León, el ambiente en el Nido quedó conmocionado. Desde hace varias semanas, Fernando Ortiz, director técnico de las Águilas, ha estado en el foco de la polémica por los malos resultados y algunos aficionados ya piden su salida.

Además de los resultados, un sector de la afición explotó en contra del estratega argentino por las palabras que ofreció en la conferencia de prensa tras el encuentro en el Nou Camp, correspondiente a la Jornada 6 del torneo Apertura 2022.

“Si bien las cosas no salen como queremos en el marcador, también hay que levantarse anímicamente.

Los chicos han cumplido, pero son golpes duros que no merecemos, pero es lo que hay, es la realidad. El equipo a mí me gustó, intentó siempre, pudo levantarse de los marcadores adversos. Tuvimos para sacar la victoria y no supimos concretar”, comentó el técnico azulcrema.





Además de hablar sobre el rendimiento del equipo, el técnico de 44 años también defendió a Sebastián Cáceres por el error que cometió al provocar el penal que le dio la victoria a los esmeraldas.

Los aficionados azulcremas se pronunciaron en redes sociales con varias críticas hacia el estratega argentino.

“Lo importante es que estamos bien internamente"; “no sabe ni dónde está parado"; “que alguien le diga a Ortiz que está en el Club América, sus declaraciones son igual de mediocres que los resultados que lleva en el torneo”, fueron algunos de los comentarios azulcremas.

El Tano Ortiz diciendo que lo importante es que están bien internamente / el americanismo. pic.twitter.com/PteslQlcVI — Better Call Emma. (@Campechame42) August 1, 2022

“‘El equipo a mí me gustó' y el ‘no nos merecemos esos resultados’ me hace pensar que Tano vive en una realidad alterna”, agregó otro usuario en Twitter.

América se encuentra en la posición 15 de la tabla general con cuatro puntos producto de una victoria, un empate y tres derrotas.