En Argentina amenazan con goleada sobre la Selección Mexicana

Estamos a 17 días de que arranque el Mundial de Qatar 2022. Por esta razón la Selección Mexicana ya se encuentra en Europa, como parte de su preparación para la justa; en concreto se encuentran en Girona, España, donde se medirán a Irak y Suecia, respectivamente.

La primera cita será este 9 de noviembre, donde Gerardo 'Tata' Martino no podrá contar con los jugadores que militan en el Viejo Continente, y tendrá que hacer uso de los futbolistas que militan en la Liga BBVA MX: Como Henry Martín, Alexis Vega, Guillermo Ochoa, entre algunos otros.

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Gerardo Martino entregará la lista de la Selección Mexicana para Qatar 2022 el 14 de noviembre

Para el siguiente duelo, México ya sabrá con quienes contará en la Copa del Mundo, pues será el 14 de noviembre, cuando el seleccionador de nuestro país de a conocer la lista de los 26 jugadores que asistirán a la justa invernal.

Es por este, que para del duelo contra Suecia, ya estarán los europeos y se encontrarán ahora si los hombres que estarán peleando por hacer historia en Qatar 2022. El duelo se realizará el próximo 16 de noviembre, cuatro días de su debut mundialista.

Aficionados argentinos amenazan a la Selección Mexicana con goleada

La Selección Azteca debuta frente a Polonia el día 22 del onceavo mes del año; el 26 se medirán a Argentina, partido que se jugará en el Estadio Lusail, mismo recinto donde se disputará la Gran Final; de hecho, este encuentro cuenta con más solicitudes de boletos, incluso más que el que definirá al campeón del mundo.

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La Albiceleste es una de las escuadras que pintan como favoritas para levantar el trofeo, y los aficionados de dicho país así lo sienten y en redes sociales le han dejado claro a México que esperan ser superiores.

"Les vamos a hacer cinco en el Mundial. El único bueno que tienen es Chucky. El futbol mexicano no existe", manifestó uno de los seguidores del equipo campeón de la Copa América.

Además criticaron la final que disputaron Toluca y Tuzos, el pasado fin de semana con comentarios como: "Los mexicanos son fríos".