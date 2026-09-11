Afición de Cruz Azul compara a Amaury García con Iván Marcone; esta es la polémica razón

La afición de Cruz Azul ha demostrado ser una de las más fieles dentro de la Liga BBVA considerando que el cuadro celeste es el equipo que más gente mete dentro de la Ciudad de México, y este hecho se da a tan solo unos días del auténtico Clásico Joven frente al Club América.

cruz azul

Tal situación ha hecho que la afición de Cruz Azul se haga muy presente en las redes sociales e, incluso, algunos fanáticos han comenzado a comparar lo hecho por Amaury García a lo que, en su momento, fue Iván Marcone. Si quieres conocer más al respecto, quédate con nosotros.

¿Por qué en Cruz Azul comparan a Amaury García con Iván Marcone?

Lo primero a tener en cuenta es que Amaury García ha sido el reemplazo de Erik Lira durante los últimos juegos de la Liga BBVA MX, esto mientras el mexicano arreglaba su posible venta al balompié de Europa, misma que no se concretó pese al interés del Mónaco.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

🔥 ¡AMAURY GARCÍA LO CAMBIA TODO!



📊 En sus últimas 9 titularidades:

✅ 7 victorias

🤝 2 empates

❌ 0 derrotas



🚂💙 Hoy, Amaury tiene un lugar asegurado en La Máquina. pic.twitter.com/ZLdRj85pae — Vamos Azul (@VamosCAzul) September 8, 2026

El nivel mostrado por Amaury ha superado los límites de lo que la afición esperaba de él, pues muchos lo consideran un elemento tiempista que maneja el juego a su conveniencia y que, cuando se tiene que ensuciar el short a través de barridas, lo hace sin ningún tipo de problema.

Tal nivel ha hecho que algunos aficionados comiencen a compararlo con lo que en su momento fue Iván Marcone, un perfil muy similar que estuvo solamente seis meses en Cruz Azul luego de su abrupta salida, situación que hizo que la fanaticada celeste comenzara a extrañarlo una vez más.

¿Amaury García le quitará el puesto titular a Erik Lira?

A unos días para que se lleve a cabo el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, y con base en lo visto últimamente en el terreno de juego, todo haría indicar que Amaury García se mantendrá como el contención titular para los celestes, dejando en la banca al seleccionado nacional azteca.