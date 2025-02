Afición del FC Porto explota contra Martín Anselmi por los resultados

Parece que el romance de Martín Anselmi y del FC Porto puede terminar pronto ya que la afición ha explotado contra el entrenador luego de que los terminaran empatando en los últimos minutos del juego y quedar 1-1 ante el Guimaraes.

Hasta el momento, Martin ha logrado dirigir siete encuentros con el Porto en los que registra: dos victorias, cuatro empates y una derrota. Además sufrió la eliminación de la Europa League.

Es por eso que este lunes 24 de febrero del 2025, un sector de la afición del Porto explotó en redes sociales por el accionar del equipo y no ven cambios desde la llegada de Anselmi.

Afición del Porto explota contra Martín Anselmi

Los aficionados detallan que no ven cambios en el funcionamiento del equipo por lo que creen que Anselmi debe de irse pronto y los cambios que ha realizado en ciertos juegos es lo que le ha costado los tres puntos.

Martín Anselmi perde dois pontos por culpa própria. Errou em todas as substituições. Primeiro porque desmontou todo o seu modelo com a introdução de Samu no jogo. Depois porque não soube gerir uma vantagem ténue e procurar o segundo golo de forma paciente. — Leandro (@LeandroEBM6) February 24, 2025

O Martin Anselmi não vai durar muito mais no FC Porto. Não se vê nem resultados nem exibições. — António Dias (@adreciclarte) February 24, 2025

Lamento muito o que vou dizer. Com o Vitor Bruno jogávamos pouco, mas jogávamos mais do que com Martin Anselmi. Podem gozar, tirar print e achincalhar. Estou me a borrifar. É a minha opinião. Quem empatou este jogo foi o Anselmi quando tirou o Tomás Pérez e meteu o Djalo. Quando… — Mafalda Vienna (@mafaldadeviena) February 24, 2025

Este empate tem um dedo: Martin Anselmi. Aquelas substituições não lembram ao Varandas. — Zaka (@RuiGouveia82) February 25, 2025

Algunos aficionados confían en él

Por otra parte, hay otro sector de la afición que sigue confiando en Anselmi pues consideran que no es su culpa el mal nivel de ciertos jugadores y creen que si arma el equipo para la siguiente temporada, va a empezar a ganar títulos.

Seja qual for a classificação final do FC Porto não vou julgar nem criticar o Martin Anselmi que aceitou pegar numa equipa completamente perdida, a meio da época e sem conhecer os jogadores. Que faça o melhor do que falta e para a próxima época, avalia-se o treinador. — Jorge Ferreira (@pjorge_fcp) February 24, 2025