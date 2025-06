Afición mexicana, responde sorpresivamente en el debut de México en la Copa Oro ante República Dominicana

El partido inaugural de México en la Copa Oro enfrentando a República Dominicana , careció minutos antes del arranque de una buena asistencia al Sofi Stadium este sábado 14 de junio.

México se enfrenta a Dominicana que debuta en el certamen, y el cual México ha ganado en nueve ocasiones, la última el año pasado y en ese mismo Estadio el Sofi Stadium.

Adrian Macias/Adrian Macias Fans o Aficion during the match Mexico National (Mexico) and Dominican Republic as part to 2025 Concacaf Gold Cup Group A, at SoFi Stadium, on June 14, 2025 on Inglewood, Los Angeles California, United States.

Afición mexicana, respondió a instantes de arrancar el México vs Dominicana

Reportes desde el Estadio donde México debutaba en la Copa Oro 2025, sostenían que en las tribunas había muchos huecos, considerando que es un inmueble con capacidad para 70 mil aficionados, siendo uno de los más grandes de Estados Unidos en ese sentido.

Y es que existen dos factores por los cuales tal vez no se veía mucha afición, una es por los problemas políticos que se viven actualmente que en cierta medida ahuyenta a los aficionados.

Te podría interesar: Revive los mejores momentos de México vs Turquía, el último partido de Mexico antes de la Copa Oro

El otro motivo y parece que fue el de mayor peso en este caso, se debió a que en Estados Unidos suelen generar reuniones y convivencias afuera de los estadios e ingresan al límite o en el arranque del evento deportivo, pues no solo en el futbol sucede, es una tradición mucho más acuñada al beisbol y a los juegos de NFL o futbol colegial.

Gerardo Velázquez de León, revela cuántos aficionados asistieron al estadio

El analista de Azteca Deportes, confirmó en sus redes sociales que en el Estadio Sofi Stadium , había cerca de 45 mil aficionados, lo que se traduce en una buena asistencia con más de la mitad de la capacidad y con aficionados en todas las zonas del recinto.

La capacidad de los Estadio en los que se juega la Copa Oro 2025

AT&T Stadium (Arlington, TX): 80,000

SoFi Stadium (Inglewood, CA): 70,240

Levi’s Stadium (Santa Clara, CA): 68,500

U.S. Bank Stadium (Minneapolis, MN): 66,860

State Farm Stadium (Glendale, AZ): 63,400

Allegiant Stadium (Paradise, NV): 61,000

Snapdragon Stadium (San Diego, CA): 35,000

Dignity Health Sports Park (Carson, CA): 30,510

Energizer Park (St. Louis, MO): 22,500

Shell Energy Stadium (Houston, TX): 22,039

Q2 Stadium (Austin, TX): 20,730

PayPal Park (San Jose, CA): 18,000

NRG Stadium (Houston, TX): 72,220 (This stadium will host the final)