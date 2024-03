¡LO PIDEN A GRITOS! Afición de Pumas exige el regreso de Mohamed

Los últimos dos partidos de los Pumas de la UNAM no han sido los mejores en este Clausura 2024. Primero Chivas les marcó tres goles, y después Rayados les repitió la dosis allá en Monterrey. Ante este par de terribles actuaciones, es evidente que el club necesita un cambio inmediato y Gustavo Lema es el responsable directo de que eso suceda.

Las redes sociales explotaron con los pedidos de los aficionados de Pumas, quienes quieren que regrese Antonio Mohamed a dirigir el equipo. El “Turco” estuvo el año pasado con los Auriazules y los llevó hasta la semifinal de la Liguilla.

Las bajas que tendrá Pumas

Gustavo Lema no podrá contar con dos jugadores que han sido pieza clave en su estructura de juego. Se trata de César ‘Chino’ Huerta y Nathan Silva. Huerta no estará disponible para el juego ante Xolos de este domingo por una molestia en el tobillo que no ha estado bien desde hace varias semanas. Mientras que Nathan Silva tampoco estará disponible por acumulación de tarjetas amarillas.

El regreso el próximo domingo al estadio Olímpico Universitario es un punto favorable para los universitarios, que suelen sufrir de visitantes.

La llegada de Lema a Pumas

Gustavo Lema llegó al banquillo de Pumas para este torneo, luego de la repentina renuncia de Antonio Mohamed, quien había llevado a los felinos hasta las semifinales de la Liga BBVA MX. Para este torneo, la directiva auriazul hizo un muy buen trabajo, como hacía años no se veía, en cuestión de fichajes, pues aunque dejaron salir a los dos delanteros principales, trajeron a cinco jugadores ofensivos de buena calidad.

Lema fue un histórico ayudante de Mohamed y lo acompañó durante muchos años al “Turco” en distintos países y, con la salida de Antonio, el actual DT de Pumas tomó el desafío de convertirse en entrenador principal y el argentino está siendo muy cuestionado en su primera experiencia.

