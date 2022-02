Afición de Rayados protesta y los futbolistas les responden

La afición de los Rayados de Monterrey explotó por el mal momento que vive el equipo y este lunes realizaron otra fuerte protesta contra los futbolistas al finalizar el entrenamiento, en donde algunos elementos del equipo se pararon a dar la cara y a responderles sus exigencias.

Un grupo de seguidores se dieron cita a las afueras de las instalaciones de El Barrial y colocaron mantas contra la directiva y algunos jugadores señalados por su mal rendimiento. Además de que los ánimos subieron cuando pudieron reclamarles en persona al momento de que salían en sus vehículos.

Entre ellos, Rodolfo Pizarro, a quien se le recriminó por todavía no estar en su mejor versión, aunque el atacante mexicano se paró para responderles y defender su postura.

“Eso quiero, ni modo que no más venga de paseo. Nosotros queremos más que ustedes, pero si no creen. Sé que no he estado bien, pero también llevo tres partidos. Está bien, no pasa nada, prefiero que me critiquen a mí, que a otros. Por algo es Monterrey, porque está lleno de exigencias”, contestó Pizarro.

Maxi Meza también atendió a los aficionados

De la misma forma el argentino Maxi Meza escuchó las críticas de los aficionados de Rayados, pero pidió también tener más prudencia en la forma en la que están externando su molestia.

“Pero como dices, todos juntos, es una situación en la que vamos a salir todos juntos. En las buenas y en las malas también, pero no pasa nada, es normal. Me duele a mí y a mis compañeros. Está bien la exigencia, pero creo que hay un límite. Así que todos juntos vamos a salir, tranquilos”, señaló el futbolista.

De hecho, Meza es uno de los elementos que más se rescatan en la crisis que atraviesa el Monterrey, así que les pidió comprensión a los seguidores regiomontanos por las críticas que han hecho contra algunos de sus compañeros, luego del fracaso en el Mundial de Clubes.

Otros elementos como el portero Esteban Andrada, Jesús Gallardo y Sebastián Vegas también escucharon los reclamos de los fanáticos. Mientras el delantero Rogelio Funes Mori no quiso detenerse.

Por ahora, los dirigidos por Javier Aguirre marchan en el lugar 14 de la tabla general, con 5 puntos, pero tomando en cuenta que tienen dos partidos pendientes.