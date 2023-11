Lamentables noticias en Argentina. Boca Juniors se quedó a nada de conseguir su séptimo título en la Copa Libertadores. Lograron empatar el encuentro en la segunda mitad y llevaron el duelo hasta los tiempos extra donde Fluminense los venció para ganar su primer campeonato en el torneo. Motivo por el cual se quitó la vida.

Con goles de Germán Cano, un viejo conocido de la Liga BBVA MX, y uno más de John Kennedy al 99, le dieron la primera estrella en la historia del club brasileño en el certamen continental, luego de que en el 2008 habían perdido la Final contra la Liga de Quito, conjunto de Ecuador.

Aficionado de Boca Juniors se suicida tras perder la final de la Copa Libertadores

La mañana de este domingo 5 de noviembre llegaron las peores noticias. Un medio argentino informó que un aficionado no pudo soportar el descalabro de Boca y se quitó la vida la misma noche del encuentro entre los Xeneizes y el Fluminese.

De acuerdo con el video, el joven era policia y tenía 23 años. “Era un fanático, era fanático de Boca. Si perdían estaba mal, deprimido. Se ponía mal, triste, se daba piña y decía que no podía perder, que era lo más grande Boca. Boca es una basura, porque a mi hijo me lo mataron, por ellos se mató, y no hay ningún jugador, no hay nadie que me dé el pésame”, aseguró la mamá.

Esta temporada Boca Juniors todavía puede llenar de alegría a sus fanáticos, pues les falta por disputar el Campeones de Superliga frente a River Plate, está la segunda fase del torneo local y están instalados en las semifinales de la Copa Argentina, donde se medirán a Estudiantes.