¡NO ES BROMA! Aficionado de Tigres usa jersey de Rayados con el nombre de Gignac

Este viernes 29 de agosto del 2025, en el Estadio Cuauhtémoc las cámaras de TV Azteca Deportes, lograron captar a un niño aficionado de Tigres usando una playera de Rayados pero con el nombre de Gignac en el dorsal, portando el número 7 de Berterame.

Su familia explicó que la decisión de tener una playera así es porque le gusta mucho como juega Gignac y porque el niño es aficionado de Tigres.

El joven reveló que fue a ver el encuentro, por eso estaba portando una playera de Rayados de Monterrey. Agregó que su jugador favorito de los felinos es Gignac y de Monterrey Ramos.

Su padre explicó, que la playera fue un regalo. Su hijo se encuentra jugando en un equipo de futbol, en el que le regalaron la playera de Rayados pero con el nombre de Gignac.

En las redes sociales, hubo diferentes comentarios de aficionados. Algunos, sintieron ternura por el joven que disfruta del futbol y porta esa playera siendo seguidor de Tigres.

Mientras que, otro sector consideró que estaba mal y que no tenía sentido tener una playera así.