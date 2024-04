Aficionados de Cruz Azul explotan contra la directiva

Cruz Azul no ha tenido la segunda mitad del torneo que hubieran esperado. La Máquina suma una victoria en sus últimos cinco partidos, contra las Chivas en la Jornada 10, y desde entonce cayeron contra Santos, ante Necaxa, en el Estadio Ciudad de los Deportes, y empataron contra los Pumas en Ciudad Universitaria.

A pesar de eso, gracias al buen inicio que tuvieron en este Clausura 2024, se encuentran en el quinto lugar de la Tabla General, con 23 unidades, gracias a siete victorias, dos empates y cuatro derrotas, luego de 13 fechas disputadas en el semestre.

Afición explota por los precios de los boletos para el Cruz Azul vs Rayados

Uno de los grandes duelos de este fin de semana es la visita de Rayados al Estadio Ciudad de los Deportes, cuando se enfrenten al Cruz Azul, en la Jornada 14 del Clausura 2024, en punto de las 9:00 PM (tiempo del centro de México).

Hace unos días, la Máquina lanzó a la venta los boletos para dicho encuentro, cosa que no le gustó nada a la afición celeste, por los elevados precios que presentaron, en comparación de partidos pasados. Por ejemplo, en Local B, para el duelo contra Necaxa estaban en 250 pesos, ahora para Rayados están en 400 pesos.

El calendario de Cruz Azul lo que resta del Clausura 2024

Este sábado contra Monterrey, Cruz Azul inicia la recta final del torneo, donde buscarán quedarse entre los primeros dos lugares, aunque parece complicado, ya que los líderes: América y Rayados le llevan cinco puntos, pero al menos esperan quedar fuera del Play In, y meterse de forma directa a la Liguiila del futbol mexicano. Para esto tendrán que quedar entre los primeros seis de la Tabla General, en los cuatro partidos restantes.

Cruz Azul vs Rayados | Jornada 14

Puebla vs Cruz Azul | Jornada 15

Cruz Azul vs Atlas | Jornada 16

Toluca vs Cruz Azul | Jornada 17