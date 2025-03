¡Explotan contra Pochettino! Aficionados de Estados Unidos piden su salida tras el fracaso en la Nations League

Este domingo 23 de marzo del 2025, los aficionados de la Selección de Estados Unidos explotaron en redes sociales contra el entrenador Pochettino tras perder 2-1 ante Canadá en el partido por el tercer lugar de la Nations League.

El resultado fue muy decepcionante para los seguidores de Estados Unidos ya que en las tres anteriores ediciones, el equipo de las barras y las estrellas había logrado proclamarse campeón. En está edición, terminó perdiendo 1-0 en semifinales ante Panamá y en juego por el tercer lugar sumó una derrota más en el primer torneo oficial al mando del argentino Mauricio Pochettino.

Con la participación del equipo, los seguidores prendieron las alarmas en las redes sociales por el nivel que mostró y algunos pidieron que dejara el mando del equipo con el objetivo de poder competir en el Mundial 2026.

Yeah we’re an embarrassment ngl #POCH OUT

Poch doing what he does best DISAPPOINT!! pic.twitter.com/SSPhZSjTcs

— Santiago efren (@SantiagoEf94325) March 24, 2025