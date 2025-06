Aficionados de Pachuca estallan contra “los 3 culpables” de la derrota ante Salzburgo

Pachuca perdió ante el Salzburgo de Austria por marcador de 2-1 en su primer partido del Mundial de Clubes, que tuvo que ser suspendido en la segunda mitad por una insólita razón… Los aficionados de los Tuzos fueron apuntaron contra tres culpables: Jaime Lozano, la directiva y Luis “Chaka” Rodríguez.

Por lo anterior, los aficionados estallaron en redes sociales y señalaron a tres como los principales culpables de la derrota. El primero de ellos es el entrenador Jaime Lozano , que según los seguidores del conjunto hidalguense no está a la altura de dirigir un torneo de esta magnitud: “Este equipo no va a lograr algo con Jimmy Lozano, los cambios después del segundo gol, rescindió de Castillo para dejar a Chaka… Adiós Mundial de Clubes”, escribió el usuario @Adrian_Merlin.

La directiva de los Tuzos tampoco se fue limpia, ya que los aficionados los señalaron de este resultado y de un posible fracaso en la justa internacional por sus decisiones. La primera de ellas, dejar ir a Guillermo Almada, un entrenador con experiencia. “No pudieron aguantar a Almada unas semanas más y se portaron como divas. De Jaime Lozano ya sabíamos que no tenía capacidad para dirigir”, se lee en los comentarios.

Por último, el tercer señalado es el lateral derecho Luis “Chaka” Rodríguez, a quien los aficionados consideraron que ya no está para jugar los 90 minutos, ya que el jugador tiene 34 años y no le dan las piernas para aguantar el ritmo de un partido internacional. El usuario @german_x15 comentó que “Sacaron a Kennedy y Palavecino, pero si dejaron al Chaka Rodríguez que ya no tiene piernas”.

¿Cómo se ubica Pachuca luego de la derrota ante Salzburgo?

Pachuca se ubica al fondo de la tabla del Grupo con 0 puntos luego de la derrota ante Salzburgo y el panorama del conjunto mexicano luce desalentador, ya que el domingo se enfrentarán al Real Madrid y una derrota contra el equipo español sentenciaría su eliminación del Mundial de Clubes. En la última fecha se medirán ante el Al-Hilal, una escuadra de cuidado, pues sorprendió a todos con el empate que le sacó al multicampeón de Europa.