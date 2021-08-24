Aficionados que invadieron Niza vs Marsella podrían llegar a prisión

Luego del altercado entre jugadores y aficionados en el partido de Niza vs Marsella de la jornada tres de la Ligue 1, la fiscalía de Francia hizo públicas las multas que podrían percibir los aficionados que provocaron el incidente: las penas abarcarían hasta los tres años en prisión y una multa de 45 mil euros; es decir, aproximadamente un millón de pesos mexicanos.

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La Fiscalía de Niza, al sureste de Francia, en un comunicado, detalló que se han abierto investigaciones contra los sospechosos de haber lanzado objetos contra los jugadores del Olympique de Marsella y de haber invadido el terreno de juego del Allianz Arena de Niza.

La carpeta de investigación del incidente en el juego Niza vs Olympique de Marsella

Los cargos que persigue la fiscalía son por entrada en un terreno de juego impidiendo el funcionamiento normal de una competición deportiva, lanzamiento de objetos que presentan peligro para la seguridad, uso del mobiliario del estadio como proyectil, degradaciones graves y violencias voluntarias agravadas durante un torneo deportivo.

Si estos cargos quedan probados en un tribunal, los sospechosos podrían incurrir en una pena máxima de prisión de tres años, 45 mil euros de multa y la prohibición de entrar en un terreno deportivo durante cinco años.

Las investigaciones abiertas fueron confiadas a los servicios de seguridad departamental de la prefectura de Alpes Marítimos, que utilizarán las imágenes de vídeo para identificar a los autores y depurar las responsabilidades de los incidentes entre las hinchadas de ambos equipos, así como la eventual responsabilidad de los jugadores y el cuerpo técnico de los dos clubes.

Las palabras del presidente 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 tras los incidentes ocurridos en el Allianz Riviera. #OGCNOM pic.twitter.com/9nCoFR1WSe — Olympique de Marseille 🇪🇸🇦🇷🇲🇽 (@OM_Espanol) August 23, 2021

El episodio ha conmocionado a Francia, cuya ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, avisó de que se ha superado una línea roja por la que tendrá que haber sanciones.

También ha iniciado su propia investigación la Ligue 1, que ha convocado al Olympique de Marsella y al OGC Niza a la reunión de la Comisión de Disciplina que el próximo miércoles 25 de agosto analizará los incidentes, que en un comunicado calificó como graves.

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¿Qué pasó en el partido Niza vs Olympique de Marsella?

Varios seguidores de la tribuna sur del estadio de Niza lanzaron botellas de plástico a los jugadores del Olympique de Marsella hasta que una de ellas impactó en Dimitri Payet, quien la envió de vuelta a la tribuna.

A partir de ahí, numerosos aficionados locales saltaron al terreno de fuerza, pese a los esfuerzos del personal de seguridad para contenerlos, con la intención de agredir a los jugadores del Marsella.