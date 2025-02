Aficionados mexicanos le recomiendan fichajes al Feyenoord tras la salida de Santiago Gimenez

Este lunes 3 de febrero del 2025, el conjunto del Feyenoord subió varios videos a sus redes sociales despidiéndose de Santiago Gimenez pues fue presentado de forma oficial con el conjunto del Milan.

En los diferentes videos que publicó el equipo neerlandés, hubo varios aficionados mexicanos que decidieron agradecerle al Feyenoord por fichar a Gimenez y aseguraron que seguirán apoyando al equipo a pesar de la salida del mexicano.

The goals. The prizes. The memories.

Thank you, Santi. From all of us. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/aNGgJNoqLk

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 3, 2025