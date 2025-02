Aficionados del Porto REVIENTAN a Martín Anselmi tras eliminación del Porto en Europa League

Pocas semanas después de su turbulenta llegada al Porto de Portugal, Martín Anselmi ya quedó descalificado de la Europa League en la primera ronda eliminatoria. Los aficionados del club portugués no están nada contentos con el técnico y la dirección que está tomando el equipo a largo plazo. Desde su debut como técnico cuando salieron victoriosos ante Maccabi Tel Aviv el 30 de enero, el equipo solamente ha ganado un partido, contra Farense que está en penúltimo lugar de la Liga Portugal.

Los comentarios de la afición de Porto en redes

Lo más criticado del estratega argentino es su decisión de jugar con solamente una línea de tres defensas usando varias alineaciones como 3-4-3, 3-4-1-2, 3-4-2-1 y 3-5-2. Después de su derrota ante el Roma en el torneo europeo se encontraron comentarios en redes como Instagram y X que decían, “Difícil encontrar más excusas, casi tanto como jugar con tres centros”, “Tres centros y cada uno peor que el otro” y “Felicidades Martín por seguir usando una línea de tres que no funciona desde el primer día”.

🎙Martín Anselmi: "Quantas mais vezes passas por situações destas, mais preparado vais estar. O nosso objetivo agora é voltar. Vamos lutar até ao fim do campeonato, é essa a essência do clube. Contra tudo e contra todos" #ASRFCP #UEL pic.twitter.com/Q35RWPDEy5 — FC Porto (@FCPorto) February 20, 2025

Al técnico también le llegaron sugerencias de que hubieran hecho en el partido ya que en el minuto 27 habían logrado el desempate en el marcador global que estaba en 1-1 al comenzar el partido. El gol de Aghehowa le dio al Porto la ventaja de 2-1 y muchos pensaban que sería buen momento de ponerse a defender. Un comentario leía, “Tres centros y no defendimos después de sacar la ventaja”, mientras que otro sugirió muy simplemente que “Regresen a una línea de cuatro”.

¿Qué sigue para Anselmi?

El contrato de Anselmi dura hasta el 2027 y es poco probable que salga de Portugal antes de que se acabe la temporada de la Primeira Liga como el equipo ya invirtió en él y pagará la cláusula que le deben a Cruz Azul. Le queda mucho trabajo por delante si es que quiere volver a recuperar la fe de la afición portuguesa y lograr el éxito con el club. “No entiendo la confianza que le tienen a Anselmi, un técnico sin experiencia europea que no a dirigido a ningún grande de América”, escribió un aficionado demostrando que ahorita no tienen muchas esperanzas para el equipo.

Por ahora Porto se encuentra en el tercer lugar de la tabla portuguesa y tendrán que empezar a sacar resultados positivos para mantenerse vivos en clasificación de los grandes torneos europeos. Seguramente Anselmi ya está sintiendo la presión de ser técnico en Europa con muchos aficionados ya gritando el “Anselmi out” en redes sociales.