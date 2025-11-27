Acción de Gracias 2025: el menú deportivo imperdible del día

El Día de Acción de Gracias 2025 promete convertirse, una vez más, en una fiesta deportiva de principio a fin. Como ya es tradición en millones de hogares latinos en Estados Unidos, la mesa repleta de comida convive con el televisor encendido, y este año la agenda deportiva de Thanksgiving 2025 viene cargada con choques vibrantes en la NFL, clásicos universitarios y un menú que mezcla nostalgia, rivalidades históricas y duelos que pueden definir el futuro de la temporada.

A diferencia de otras fechas, Thanksgiving tiene un sabor inconfundible: partidos desde temprano, ambiente familiar y esa sensación de que el deporte une a todos alrededor de la pantalla. Y este jueves 27 de noviembre, la oferta será tan amplia como irresistible.

NFL en Thanksgiving 2025: rivalidades, drama y partidos clave

El plato fuerte, como dicta la tradición, es la NFL en Thanksgiving 2025, que presenta una triple cartelera imprescindible:

Packers vs Lions – 1:00 p.m. ET

Una rivalidad con casi un siglo de historia que este año llega cargada de tensión. Ambos equipos llegan con récord ganador y peleando por un lugar en playoffs. Para muchos latinos en Detroit y Chicago, este es el partido que marca el inicio oficial del feriado.

Cowboys vs Chiefs – 4:30 p.m. ET

Dallas siempre es sinónimo de Acción de Gracias, pero esta vez el duelo tiene un condimento especial: Patrick Mahomes frente a un equipo que busca renacer, mientras los Cowboys intentan demostrar que pueden competir con la élite. Un choque que puede ser un adelanto de playoffs.

Ravens vs Bengals – 8:20 p.m. ET

Lamar Jackson buscará mantener vivo el impulso de Baltimore ante unos Bengals urgidos de resultados y con Joe Burrow intentando rescatar una temporada que se les escapa entre lesiones y malos cierres.

NCAA también tiene su fiesta: clásicos y tradición universitaria

Aunque la NBA y la NHL respetan su tradicional descanso en esta fecha, el fútbol americano universitario entrega dos duelos que siempre atrapan:

Alabama State vs Tuskegee – 3:00 p.m. ET

El histórico Turkey Day Classic vuelve a reunir a dos de las instituciones con más tradición afroamericana del país. Una cita llena de comunidad, cultura y rivalidad.

Memphis vs Navy – 7:30 p.m. ET

Un choque de estilos contrastantes y perfecto para cerrar la tarde antes del último partido de la NFL.

Thanksgiving 2025 está diseñado para que los aficionados disfruten todo el día sin moverse del sillón. Un festín deportivo para compartir en familia.