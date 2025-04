¿Se queda en el América? Representante de Diego Valdés revela su futuro

En las últimas semanas, diferentes medios han asegurado que Diego Valdés dejaría al conjunto del América al finalizar el Clausura 2025 por decisión de André Jardine. Además, confirmaron que el entorno del jugador ya estaba enterado de la decisión por lo que buscaría un nuevo equipo.

Ante tantos rumores, el representante del atacante chileno, reveló para As Chile la verdad sobre el futuro de Diego pues hay un sector de la afición del América que lo quiere en el equipo y otros aficionados de diferentes clubes del futbol mexicano tienen interés en que pueda ser su nuevo refuerzo.

Resumen: Puebla 1-2 América | Jornada 6 | Liga BBVA MX, Clausura 2025

Te puede interesar: ¡Una MILLONADA! Lo que tendría que pagar América por Alexis Vega

¿Se va del América? El futuro de Diego Valdés

El representante Gastón González, detalló que hasta el momento no lo ha contactado nadie del América para informarle de la salida de Diego Valdés, por lo que todo serían rumores. Agregó que es un jugador atractivos en el futbol mexicano por lo que puede despertar el interés de varios equipos.

“América no me ha informado nada de que se quiera desprender de Diego... Ahora bien, como pasa en todos los mercados, él es un jugador atractivo, sobre todo para la liga mexicana”.

Por otra parte, el representante agregó que la directiva se encuentra abierta a poder escuchar ofertas por el chileno pues la temporada pasada recibieron una gran oferta pero decidieron no aceptarla al creer que no era momento de salir del América. Por último, detalló que por el momento no existe una oferta por Diego Valdés al ser muy teprano en el mercado.

“América está abierto a escuchar. Y a ver... esto es futbol y a nadie le gusta ester en un equipo y no jugar. Entonces, ahí viene un análisis, pero para poder analizar, hay que tener ofertas. Hoy no hay nada, es muy temprano en el mercador”.