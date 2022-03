Se agotan los boletos para el México vs Estados Unidos

Llegó el momento donde la Selección Mexicana debe de responder y conseguir su pase directo a la Copa del Mundo Qatar 2022 ante Estados Unidos en partido que se jugará en la cancha del Estadio Azteca este jueves 24 de marzo a partir de las 19:45 horas y que podrás ver en VIVO por Azteca 7, en nuestro portal y en la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis.

Presentación nueva imagen de la Selección Mexicana

Luego de las tres derrotas dolorosas de la Selección Mexicana frente Estados Unidos, en la CONCACAF Nations League, en la final de la Copa Oro y en el partido del octagonal de Concacaf, el combinado dirigido por Gerardo Martino volverá a escena en suelo azteca.

A pesar de que la gente ha mostrado desaprobación por los últimos partidos, la respuesta ante la compra de boletos no quedó a deber, pues ya están agotados en el portal que se encarga de la venta general al público.

¿A qué hora juega México vs Estados Unidos?

El partido entre México y Estados Unidos se jugará el jueves 24 de marzo a las 19:45 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde se jugará el Estados Unidos vs México?

El partido que podría definir uno de los pases directos de CONCACAF para el Mundial Qatar 2022, se jugará en el Estadio Azteca, sede de la Selección Mexicana.

¿Cómo ver EN VIVO México vs Estados Unidos?

Tendrás muchas opciones para ver el partido entre México y Estados Unidos. Podrá ser por la pantalla de Azteca 7, por nuestras plataforma digitales en aztecadeportes.com y también por nuestra App.

El Octagonal Final de la CONCACAF

Se juega la fecha 12 del Octagonal Final de la Concacaf donde aparte del partido entre la Selección Azteca y el conjunto de “las barras y las estrellas” también se disputarán los encuentros entre Jamaica vs El Salvador, Panamá vs Honduras y Costa Rica vs Canadá.

Es el momento que México consiga la victoria ante Estados Unidos y perfilarse a la Copa del Mundo Qatar 2022 y tú la podrás ver el encuentro por las pantallas de Azteca Deportes.