¡INAUDITO! Agreden a Javier Aguirre en Honduras y le sacan SANGRE de la cabeza

Imperdonable fue lo que pasó al final del partido entre Honduras y México. La afición local le lanzó una lata de cerveza a la cabeza de Javier Aguirre, provocándole una herida al técnico de la Selección Mexicana.

Al silbatazo final, cuando Aguirre fue a darle la mano a Reinaldo Rueda, le cayó una botella lanzado desde la tribuna, lo que provocó que hubiera sangre en la cabeza del entrenador mexicano. El ‘Vasco’ siguió caminando mientras se quejaba de lo sucedido.

NO HAY LUGAR PARA LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL #RivalidadAzteca pic.twitter.com/GZlnYnTbyK — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 16, 2024

Agreden a Javier Aguirre en el estadio de Honduras

El ambiente fue realmente hostil para la Selección Mexicana durante todo el partido y para Javier Aguirre. Luego de que el entrenador pidiera una tarjeta amarilla por una falta sobre César Huerta, le llovieron todo tipo de cosas desde la tribuna.

Apenas un día antes en la conferencia de prensa, Javier Aguirre había descartado un ambiente hostil. Aún así, al finalizar el partido, en la conferencia de prensa, el entrenador mexicano no quiso hablar del incidente. “No tiene caso ni mencionarlo porque es futbol. No soy de quejarme”, fue lo que dijo el ‘Vasco’.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre México y Honduras?

El partido de vuelta de los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League entre México y Honduras, se disputará el martes 19 de noviembre en la cancha del Estadio Nemesio Díez a las 20:30 horas, tiempo central.