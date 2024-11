Aguirre encontró una segunda oportunidad en el “mejor equipo de México”

En una reciente entrevista para radio, Rodrigo Aguirre confesó que su paso por Monterrey no fue del todo placentero debido a la constante necesidad de la afición de abuchearlo al buscar a quien culpar por la falta de títulos en la institución: “Era un club necesitado de ganar algo, por lo que buscaban a alguien con quien agarrarse.” Aguirre mencionó de igual manera que, aunque se sintió rechazado por la afición rayada, también le ayudó como experiencia propia para crecer: “De a poco me fueron apartando y me terminé yendo mal. La gente me sacó del club, pero agradezco esa situación porque aprendí un montón.”

El ex futbolista del Monterrey no dudó en destacar su situación asegurando que logró reponerse después de esta complicada etapa y ahora agradece estar en el América: “Y así y todo logré llegar al mejor equipo de México”.

Aguirre en la presente temporada

El delantero uruguayo llegó al Club America en julio de este mismo año para reforzar la delantera y ayudar a conseguir el tricampeonato. El originario de Montevideo, Uruguay, está protagonizando una temporada destacada gracias a su notable capacidad de adaptación al sistema de juego implementado por André Jardine. El estratega brasileño ha encontrado en él una pieza clave para su esquema ofensivo, utilizándolo como un segundo delantero que complementa a la perfección al atacante mexicano Henry Martín. Su presencia en el campo ha sido determinante, y los números respaldan su rendimiento: Aguirre ha acumulado un total de 5 goles y una asistencia en apenas 595 minutos disputados en la Liga MX, lo que evidencia su efectividad y la importancia que ha ganado dentro del equipo. Su capacidad para asociarse con sus compañeros y aprovechar las oportunidades frente al arco han sido fundamentales para el club en esta temporada.

