Atento Aguirre: lo que debe evitar México para no cruzarse con Alemania en dieciséisavos

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa y, además de pensar en el debut frente a Sudáfrica, la Selección Mexicana también tiene un ojo puesto en lo que podría ocurrir durante la fase de eliminación directa. Con el nuevo formato de 48 selecciones, el camino hacia las rondas decisivas dependerá en gran medida del lugar que ocupe el equipo de Javier Aguirre en el Grupo A y evitar cruzarse con equipos difíciles como Alemania.

Terminar como líder del sector podría representar una ventaja importante para México, ya que permanecería en territorio nacional y enfrentaría a uno de los mejores terceros lugares provenientes de varios grupos del torneo.

Terminar como líder del sector podría representar una ventaja importante para México y evitar cruzarse con equipos como Alemania|Instagram @fifaworldcup

Lo que debe evitar México para no encontrarse con Alemania

El escenario más complicado para la Selección Mexicana sería finalizar en el tercer puesto del Grupo A. En ese caso, el reglamento contempla un cruce frente al ganador del Grupo E o del Grupo G. El Grupo E tiene a Alemania como principal favorita, además de compartir sector con Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Por esa razón, una caída hasta el tercer lugar podría provocar un enfrentamiento muy exigente desde la primera ronda de eliminación directa. Por otro lado, el Grupo G está integrado por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda, otro sector con selecciones de gran nivel internacional.

El panorama más favorable para la Selección Mexicana

Si México logra terminar en el primer lugar del Grupo A, disputaría los dieciseisavos de final ante uno de los mejores terceros clasificados de los grupos C, E, F, H o I.

Aunque entre esos sectores aparecen potencias como Brasil, España, Francia y Alemania, el rival sería un tercer lugar y no necesariamente el favorito de cada grupo, situación que podría abrir un camino más favorable para el conjunto nacional.

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En cambio, si finaliza segundo de grupo, México se mediría al segundo lugar del Grupo B, integrado por Canadá, Suiza, Bosnia y Herzegovina y Qatar.

A falta de que comience el torneo, el objetivo luce claro para el equipo dirigido por Javier Aguirre, el cual es avanzar en los primeros puestos del Grupo A para evitar cruces tempranos contra algunos de los gigantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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