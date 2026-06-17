Aïssa Mandi ARDE contra Messi porque no lo expulsaron: “Si me hubiera fracturado el tobillo”

La victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue generando repercusiones. Luego de que Lionel Messi se robara los reflectores con un histórico hat-trick en el encuentro disputado el 16 de junio en Kansas City, uno de los futbolistas argelinos expresó públicamente su molestia por una acción que tuvo como protagonista al capitán albiceleste.

Se trata de Aïssa Mandi, experimentado defensor de Argelia, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar una jugada ocurrida durante el partido. El zaguero compartió una imagen del momento en el que Messi impacta sobre su tobillo y dejó un mensaje dirigido al arbitraje.

Aïssa Mandi, experimentado defensor de Argelia, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar una jugada ocurrida durante el partido|Instagram @aissamandi23

El mensaje de Aïssa Mandi tras el Argentina vs Argelia

A través de una historia publicada en Instagram, Mandi manifestó su inconformidad con la decisión tomada por el cuerpo arbitral, ya que la acción no fue sancionada con tarjeta para el futbolista argentino. “Si me hubiera fracturado el tobillo anoche, el tipo que lo hizo se habría ido sin tarjeta. Los árbitros necesitan mejorar. Todo el mundo está mirando”, escribió el defensor argelino junto a la fotografía de la jugada.

La publicación rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó debate entre aficionados de distintos países. Mientras algunos respaldaron la postura del jugador africano, otros consideraron que la acción formó parte de una disputa normal del encuentro y que no ameritaba una expulsión.

Messi brilló con un histórico hat-trick en el Mundial 2026

Más allá de la polémica, la gran figura de la noche fue Lionel Messi. El capitán argentino anotó los tres goles con los que la vigente campeona del mundo venció a Argelia en su estreno dentro del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El triunfo permitió a Argentina comenzar con paso firme su participación en el torneo y colocarse entre los líderes de su sector. Además, el rendimiento de Messi volvió a confirmar su importancia dentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Ahora la atención se centra en los próximos compromisos de ambas selecciones, mientras la polémica declaración de Mandi continúa dando de qué hablar en redes sociales y entre los seguidores del torneo.

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