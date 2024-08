Ver gratis Al-Ahli vs Al-Orobah EN VIVO transmisión online por TV Azteca | Jornada 1 Liga Saudí

Este viernes 23 de agosto del 2024 continúa la actividad de la jornada 1 de la Liga Saudí. Los tres partidos que se disputan son: Damac vs Al Khaleej, Al-Ahli vs Al-Orobah y Al Qadisiya vs Al-Fateh.

Uno de los encuentros más llamativos es el de Al-Ahli vs Al-Orobah que se va a disputar en punto de las 12 horas tiempo del centro de México.

Te puede interesar: La razón por la que Cade Cowell no puede jugar en la Selección Mexicana

¿Cómo ver gratis y en vivo Al-Ahli vs Al-Orobah?

El partido de Al-Ahli vs Al-Orobah lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS a través de la página Web y de la App de Azteca Deportes.