Al Ain vs Al-Nassr; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 1 de la Champions League de Asia

La Liga de Campeones inicia con sus actividades en Asia y por ello Cristiano Ronaldo también comienza con su andar en esta competición, la cual se le ha negado desde su llegada a Arabia Saudí. Este martes 15 de septiembre inician con una dura visita a Emiratos Árabes Unidos. Con esto en mente, entérate de la mejor información para ver el Al Ain vs Al-Nassr en la competencia continental.

Mundo de Gigantes Cristiano Ronaldo

¿Qué esperar del Al Ain vs Al-Nassr de la Jornada 1 de Champions League?

El inicio de la aventura continental del club de Emiratos no es cualquier cosa, pues son los campeones de su liga y los máximos ganadores a nivel histórico. Es por eso que aunque enfrente tengan a un club plagado de nombres internacionales, tienen la responsabilidad de iniciar su andar en la Liga de Campeones con triunfo ante su gente. Es decir, enfrentarán un reto mayúsculo… mismo que se debe sortear como sea posible.

Mientras tanto, el club árabe es uno de los favoritos a campeonar al tener un plantel más que completo. Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Íñigo Martínez y Sadio Mané son la explicación perfecta del por qué se les ha exigido mucho en los años recientes. A CR7 se le ha negado alcanzar este trofeo, por lo que este inicio de campaña debe llegar a buen puerto en una dura visita.

Posibles alineaciones Al Ain vs Al-Nassr

Probable alineación Al Ain - DT Vladimir Ivic - Khalid Eisa; Rami Rabia, Ben Khaleq, Dorde Skoko, Valentino Lazaro y Rafael Rodrigues; Abdoul Traoré, Kaku y Matías Palacios; Jonatas Santos y Giorgos Giakoumakis.

DT Vladimir Ivic - Khalid Eisa; Rami Rabia, Ben Khaleq, Dorde Skoko, Valentino Lazaro y Rafael Rodrigues; Abdoul Traoré, Kaku y Matías Palacios; Jonatas Santos y Probable Al-Nassr - DT Ange Postecoglou - Al-Aqidi; Al-Amri, Mohamed Simakan, Al-Boushal y Salem Alnajdi; Angelo Gabriel, Samú Costa, Kingsley Coman, Sadio Mané; Cristiano Ronaldo y Joao Félix.

¿Dónde ver EN VIVO el Al Ain vs Al-Nassr de la Champions League?

La dura competencia asiática podrá tener clubes que lucen favoritos, pero siempre hay rivales muy difíciles de sortear. Sin embargo, para estar al pendiente de esta competición desde México no hay opción televisiva. Por ello, el Al Ain vs Al-Nassr tendrá que ser seguido en alguna cobertura fuera de las transmisiones de televisión. Páginas en redes sociales, minuto a minuto en sitios web, etcétera.