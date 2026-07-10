Cruz Azul venderá a Giorgos Giakoumakis y esto es lo que le depara al jugador

La novela de Giorgos Giakoumakis y Cruz Azul llegó a su fin. Luego de reiteradas ocasiones fallidas de desprenderse del jugador, finalmente, La Máquina encontró a un club interesado que pagase una cantidad considerable de dinero por el futbolista griego. Diversos reportes afirman que el club cementero concretó la venta del delantero y su destino será Emiratos Árabes Unidos.

La información indica que Giakoumakis será transferido de forma definitiva a Al-Ain por una cifra cercana a los 6 millones de dólares. Además, Cruz Azul mantendrá un 10% por posible venta futura o compensación por bonos de rendimiento. La transacción fue confirmada por el propio equipo de Medio Oriente, por lo que el jugador de 31 años dejará la Liga BBVA MX tras no poder asentarse.

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Qué se le viene a Giakoumakis en Al-Ain

Giakoumakis llega, posiblemente, al equipo de mayor envergadura en Emiratos Árabes Unidos. Al-Ain es el club más ganador del país con 15 títulos locales. Fue el primer y único club emiratí en conquistar la Liga de Campeones de Asia y participar en el Mundial de Clubes de la FIFA, torneo donde quedó subcampeón en la edición del año 2018 tras caer ante el Real Madrid en la final.

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Otro dato de color es que Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, presidente de la institución, tiene grandes relaciones con Vladimir Putin, además de contar con el apoyo de una de las familias más influyentes de Emiratos Árabes Unidos, algo que explica el éxito meteórico de un club de apenas 57 años de historia.

Giorgos Giakoumakis |Crédito: Instagram / @giakoum9_official

El primer partido de Al-Ain en la ADNOC Pro League está programado para el viernes 14 de agosto, como visitante frente a Baniyas. Ese encuentro marcará su debut en el nuevo campeonato de Emiratos Árabes Unidos.

Antes del inicio de la liga, Al-Ain tiene previsto disputar partidos amistosos. Uno de los encuentros confirmados será contra el Elche, el 28 de julio, durante la preparación que ambos equipos realizarán en España.

Al-Ain confirma el traspaso de Giakoumakis

En sus redes sociales, el conjunto emiratí anunció los detalles que restan para cerrar la compra de Giakoumakis. De acuerdo a Al-Ain, el jugador se realizará la revisión médica en los próximos días para poder estampar su firma y sellar su contratación.

“El club Al-Ain ha llegado a un acuerdo de principio con el club mexicano Cruz Azul para la compra del pase del delantero griego Georgios Giakoumakis, de cara a su incorporación a las filas del Zaim. El jugador llegará en los próximos días para someterse a los exámenes médicos y completar los trámites contractuales”, se lee en su comunicado.