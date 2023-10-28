Cobertura Al-Fayha 0-2 Al-Nassr EN VIVO | Jornada 11 de la Liga Saudí

Se retoma la actividad de la Liga Saudí para el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, que se meterá a la cancha del Al-Fayha, buscando otra victoria que lo mantenga en la parte alta de la tabla.

El equipo de 'CR7', Anderson Talisca, Otávio, Aymeric Laporta, Sadio Mané y compañía, está inmerso en una buena racha que lo ha mantenido en la parte alta de la tabla de la Liga Saudí, pero también de la Champions League de Asia. El delantero portugués se ha destapado, una vez más, como el goleador del equipo.

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Cobertura EN VIVO Al-Fayha vs Al-Nassr

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