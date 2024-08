Alineaciones confirmada Al-Fayha vs Al-Nassr | Liga Saudí

Este martes 27 agosto del 2024, comienza la actividad de la jornada con tres partidos, los cuales son: Al Fateh vs Al Ahli, Al-Fayha vs Al-Nassr y Al Raed vs Al Qadisiya. Los demás juegos de la jornada son: Al Ettifaq vs Al Akhdoud, Al Hilal vs Dhamk, Al Wehda vs Al Oruba, Al Riyadh vs Al Khlood, Ittihad vs Al Taawoun y Al Khaleej vs Al Shabab.

¡Cristiano y el Al-Nassr a escena!🙌 El equipo del astro portugués visitará al Al-Feiha en la segunda fecha del campeonato saudí ¿Podrá el cuadro de CR7 conseguir su primer triunfo en la temporada? ⚽️ 📅 Martes 21 de agosto

⏰ 12:00 P.M.

El partido más llamativo del día es el de Al-Fayha vs Al-Nassr. Encuentro que se va a disputar en punto de las 12 horas tiempo del centro de México en el Estadio King Abdullah Sport City.

Alineación de Al-Fayha

Portero: Dakheel

Defensas: Abdi, Al-Rashidi, Al Khaibari y Dowaish

Mediocampistas: Kaabi, Mansor Albeshe, Rammah, Hussain y Al-Harthi

Delanteros: Sakala

Alineación de Al-Nassr

Portero: Bento

Defensas: Telles, Laporte, Alawjami, Al Ghanam

Mediocampistas: Otavio, Brozovic, Mané, Talisca y Ghareeb

Delanteros: Ronaldo

Así puedes ver EN VIVO y GRATIS Al-Fayha vs Al-Nassr

El encuentro de Al-Fayha vs Al-Nassr, lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS a través de la app y sitio web de Azteca Deportes. Con la narración y el análisis de: Pablo De Rubens, Herminio Fernandez y Omar Villarreal.

