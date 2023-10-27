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¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO Al-Hilal vs Al-Ahil de la Liga Saudí

La Liga Saudí llega con el partido entre dos equipos que buscan campeonar este torneo: Al-Hilal recibe al Al-Ahli y aquí sabrás donde ver EN VIVO y GRATIS

Al Ahli
|@ALAHLI_FCEN

Escrito por: Luis Salazar

El Al-Hilal vs Al-Ahli llega en la jornada 11 de la Liga Saudí en un duelo con grandes estrellas del fútbol mundial y es por eso que aquí te decimos donde lo podrás ver EN VIVO y GRATIS.

El resultado más común de encuentros entre Al-Hilal y Al-Ahli es 1-1, ya que cinco entuertos han terminado con este marcador.

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¿Dónde ver el juego entre Al-Hilal vs Al-ahli?

el actual líder de la Liga Saudí, el Al-Hilal quiere seguir con la racha de invito ante el Al-Ahli, pues de los últimos tres partidos entre ellos han visto dos victorias y un empate, acumulando un total de 10 goles a favor por cuatro en contra.

el equipo de Malcom, Neymar (Actualmente lesionado), Rúben Neves y compañía se verán las caras en el Estadio King Fahd Stadium ante el combinado de Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Edouard Mendy y compañía y lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por Azteca Deportes Network, en nuestro sitio y APP de TV Azteca Deportes a partir de las 12:00 pm, tiempo del centro de México con la mejor narración y análisis.

El Al-Hilal tiene 26 puntos y es el actual líder en solitario, el Al-Taawoun le sigue el paso con 26 unidades, mientras que el Al-Ahli se mantiene en las cuarta posición con 22 puntos, empatado con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

El equipo local no ha perdido desde el inicio de la temporada, lleva ocho victorias, 3 al hilo. y 2 empates y ahora buscará hacer valer, una vez más, su localía. El próximo partido del Al-Hilal será frente al Al-Fateh que está en sexto lugar.

Por otro lado, el equipo visitante lleva tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partido, su próximo enfrentamiento será frente al Al-Riyadh que se ubica en la doceava posición.

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