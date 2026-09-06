AL MOMENTO: Así se jugaría la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX

Poco más de un tercio se ha jugado de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y ya hay varias sopresas en el presente certamen. Por ejemplo, la Franja del Puebla no ha decepcionado y está en zona de liguilla de la mano de Gerardo Espinoza. Por otro lado, América y Chivas cumplen con su grandeza al estar en primer y segundo lugar respectivamente.

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Si hoy se acabara la fase regular del semestre, las Águilas se verían las caras con el Puebla en una serie que prometería muchas emociones. Por si fuera poco, el Rebaño Sagrado tendría que ir al Bajío en el partido de ida para enfrentarse al León, mientras que, Gallos Blancos busacaría su pase ante Toluca.

Cuartos de final al momento tras la jornada 7



América (1) vs Puebla (8)

Chivas (2) vs León (7)

Toluca (3) vs Querétaro (6)

Tijuana (4) vs Atlas (5)

Tabla general al momento del Apertura 2026

América — 16 pts Chivas — 14 pts Toluca — 13 pts Tijuana — 13 pts Atlas — 13 pts Querétaro — 10 pts León — 10 pts Puebla — 10 pts Monterrey — 9 pts Cruz Azul — 9 pts Pachuca — 8 pts Pumas — 8 pts Necaxa — 7 pts Atlante — 7 pts Atlético San Luis — 6 pts Tigres — 5 pts Santos Laguna — 1 pt FC Juárez — 0 pts

Cabe destacar que, aunque falta mucho recorrido en el presente Torneo Apertura 2026, ni Cruz Azul ni Pumas estarían en la liguilla del futbol mexicano. No conforme con ello, hoy, Nuevo León se quedaría sin fase final de futbol mexicano ya que Rayados está en noveno lugar y los Tigres en décimo sexto.